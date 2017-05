Aissam Kamal, un homme de 31 ans, est porté disparu à Laval

Le Service de police de Laval a publié un avis de disparition vendredi pour tenter de retrouver Aissam Kamal, un homme de 31 ans, disparu depuis un peu plus d’une semaine.

«Il aurait quitté le domicile familial au courant de la nuit du 27 avril 2017», a précisé la police, ajoutant que «les membres de sa famille ne l’ont pas revu depuis et s’inquiètent pour sa sécurité».

M. Kamal mesure 1 m 72 (5’8’’) et pèse 80 kg (178 lb). Il a les cheveux et les yeux bruns. Il s’exprime en français. Il portait des pantalons brun pâle et des mocassins beiges.

Le Service de police de Laval a indiqué que toute information permettant de retracer Aissam Kamal sera traitée de façon confidentielle via la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou via le 911 en mentionnant le dossier LVL 170429 030.