Bientôt un verdict pour Bryan Demers-Thibeault

À huis clos et en possession de toute la preuve, les membres du jury auront à déterminer si oui ou non, Bryan Demers-Thibeault a bel et bien tué Stéphane Cormier en avril 2011.

Après trois semaines de procès, les dix hommes et deux femmes sélectionnés devront déterminer si oui ou non, Demers-Thibeault est coupable de meurtre prémédité, et ce, malgré le fait que le corps de la victime n’ait jamais été retrouvé.

Au terme de ce procès, si Demers-Thibeault est reconnu coupable, Maxime Cormier, le fils de la victime, ose espérer que l’accusé va confesser à quel endroit se trouve le corps de son père pour qu’il «puisse faire son deuil» et mettre ce dernier «à une bonne place».

Si le jury possède désormais l’ensemble de la preuve dans le dossier du meurtre du Drummondvillois, ils ne sauront toutefois jamais, hormis une fois leur décision rendue, que ce n’est pas la première fois que Demers-Thibault est accusé de meurtre.

Ainsi, ils n’ont jamais pu apprendre qu’en novembre 2016, l’homme de 31 ans avait été reconnu coupable, par douze de ses pairs, du meurtre au deuxième degré de Robert Lepage.

Dans la salle, à de nombreuses reprises, la fille de M. Lepage a d’ailleurs assisté au procès, visiblement encore ébranlée que son père ait été assassiné lâchement par Demers-Thibeault.

Meurtre au deuxième degré

En mai 2014, après avoir reçu 29 coups de couteau, la victime, un homme vulnérable de 52 ans, avait été retrouvée gisant dans une mare de sang au coin de la 1re Avenue et de la 5e Rue devant une maison de chambres qu’il partageait avec l’accusé.

Considéré comme suspect dans cette affaire, Demers-Thibeault avait alors été arrêté à l’endroit même où le crime avait été commis.

En décembre 2014, Demers-Thibault était accusé du meurtre de Robert Lepage et c’est grâce à cette enquête que les policiers ont réussi à faire avancer celle sur la disparition de Stéphane Cormier puisque l’accusé s’était confié à différentes personnes soit des civils ou des agents doubles.

À la suite du verdict de culpabilité pour meurtre au deuxième degré, Demers-Thibeault a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle dans quinze ans.

Antécédents

En 2007, Demers-Thibeault avait écopé d’une peine d’un an de détention à la suite d’une histoire de voies de fait et de vol.

En 2014, à la suite de son arrestation pour le meurtre de Robert Lepage, il avait reçu une peine globale de sept mois pour avoir commis des voies de fait sur un policier.