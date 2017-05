Goldie Hawn et Kurt Russell reçoivent leur étoile

Les acteurs Kurt Russell et Goldie Hawn, en couple dans la vie, ont tous deux reçu jeudi une étoile sur le célèbre Walk of Fame à Hollywood.

«Je te dois ma merveilleuse vie», a déclaré l'acteur de 66 ans, en rendant hommage à celle qui est sa partenaire depuis 33 ans.

Le célèbre couple a été rejoint sur le podium par la fille de Goldie Hawn, l'actrice Kate Hudson, ainsi que par l'actrice Reese Witherspoon et le réalisateur Quentin Tarantino, qui a dirigé Kurt Russell dans de nombreux films, dont The Hateful Eight.

«Peut-on simplement nous marier? Nous n'avons jamais eu une telle cérémonie auparavant», a plaisanté l'actrice de 71 ans.

Goldie Hawn avait débuté sa carrière en 1967 et reçu un Oscar du meilleur second rôle en 1970 pour son rôle dans Cactus Flower. Elle a depuis tourné dans une trentaine de films.

Kurt Russell a commencé à jouer à l'âge de 10 ans dans des séries télévisées, avant de se lancer dans le cinéma.

Le dernier film dans lequel il apparaît est Les Gardiens de la Galaxie 2, qui sort vendredi sur les écrans américains.

Le couple s'était rencontré la première fois en 1968 mais ce n'est que des années plus tard, en 1984, qu'ils se sont retrouvés sur le tournage de Swing Shift. Ils vivent ensemble depuis, ce qui en fait l'un des couples hollywoodien ayant la plus grande longévité.