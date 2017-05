Il tente de se rendre au Tim Hortons en camionnette... à 8 ans!

Les employés d’un Tim Hortons de Jarvis, une petite communauté rurale du sud de l’Ontario, ont manqué de peu la chance de servir deux clients peu communs jeudi.

En effet, un garçon de huit ans et son petit frère de six ans désireux de s’offrir un petit déjeuner ont décidé de se rendre au restaurant au volant de la camionnette familiale. Ils ont presque atteint leur but, mais ont finalement échoué à négocier la dernière courbe sur leur trajet et se sont retrouvés dans un champ.

Un employé du Tim Hortons qui a assisté à la scène a couru vers la scène de l’accident pour porter secours aux enfants, mais ceux-ci n’ont pas été blessés, a indiqué la police provinciale de l’Ontario (OPP).

Les deux enfants ont été remis à leurs parents. Aucune accusation n’a été portée.

L’OPP n’a toutefois pas précisé si les deux enfants ont finalement réussi à obtenir un petit déjeuner.