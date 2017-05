Devant l’impossibilité d’en venir à un verdict unanime, hier après huit jours de délibérations, le juge a dû dissoudre le jury au procès de Jonathan Mahautière accusé du meurtre non prémédité de Gabrielle Dufresne-Élie, son ex-petite copine de 17 ans qu’il a tuée dans un motel montréalais en 2014.

Au bout de six jours, les jurés avaient déjà signifié au magistrat qu’ils ne parvenaient pas à s’entendre, il leur a demandé de retourner faire leur devoir afin d’éviter l’avortement du procès, mais ce fut impossible.

«Ça arrive peu souvent, car le juge lorsqu’il instruit le jury les informe que le verdict doit être unanime, que les 12 doivent être d’accord, que chacun doit se faire son opinion et qu’ils n’ont pas l’obligation de se rallier à la majorité si par exemple, c’est 10 contre 2, qu’ils ne doivent pas passer au vote», dit l’avocat Jean-Pierre Rancourt.

Le criminaliste qui a plaidé devant plusieurs jurys explique que quand les jurés délibèrent pendant de longues journées, que la fatigue s’installe, ceux qui sont en désaccord vont se rallier et qu’ils vont même passer au vote même si le juge leur a dit de ne pas le faire.

Me Rancourt en déduit donc qu’il y «avait des têtes fortes d’un côté comme de l’autre», qu’il leur a été impossible de se rallier et de s’entendre.

Jonathan Mahautière, 21 ans, a admis avoir tué son ex-petite copine, le juré devait se pencher sur l’intention de tuer la jeune fille, le juge avait ouvert deux verdicts : meurtre au second degré et homicide involontaire coupable. Me Clemente Monterosso de la défense a démontré dans sa preuve lors du procès qu’il ne voulait pas tuer la jeune Gabrielle.

L’avocat a fait savoir au sortir du tribunal hier qu’il souhaitait s’entendre avec la Couronne pour que son client plaide coupable à l’accusation d’homicide involontaire. «Ça permettrait d’éviter la tenue d’un deuxième procès, les coûts qui s’y rattachent et la possibilité qu’un nouveau jury se retrouve également dans une impasse», fait savoir Me Rancourt.

Le meurtre au second degré entraîne une peine d’emprisonnement à perpétuité avec une possibilité de libération conditionnelle après 10 ans tandis que la peine pour un homicide involontaire n’est d’aucun emprisonnement à la perpétuité, informe Me Rancourt.