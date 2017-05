La Baie: le niveau de la rivière à Mars sous surveillance

Alors que plusieurs cours d’eau sont toujours sous surveillance, il est maintenant déconseillé de s’aventurer dans les sentiers du Centre plein air Bec-Scie à La Baie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en raison du niveau de la rivière à Mars.

Le débit et le niveau de la rivière sont particulièrement élevés cette année. La situation est surtout impressionnante dans le secteur de l’ancien barrage de la rivière.

Même si le centre de plein air est actuellement fermé, plusieurs citoyens décident tout de même de s’aventurer dans les sentiers, ce qui est présentement risqué.

«Étant donné la situation de la rivière, il y a des débordements dans certains secteurs, a précisé le coordonnateur d’Okwari Aventures, Charles-Édouard Coallier. On conseille aux gens de ne pas aller se promener dans les sentiers pédestres. On est actuellement fermé pour entretien et sécurité.»

Cours d’eau à surveiller

En ce qui concerne les risques d’inondations, les autorités surveillent toujours la situation à Saint-François-de-Sales et à Lac-Bouchette, au Lac-Saint-Jean, où le niveau de la rivière Ouiatchouan et du lac des Commissaires inquiète.

Rappelons que des inondations ont déjà été rapportées à Sainte-Jeanne-d’Arc.

La petite rivière Péribonka est également sous surveillance, de même que la rivière Chicoutimi.

Avec les précipitations attendues dans les prochains jours, le pire pourrait être à venir.