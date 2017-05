La SPCA sollicite l’aide de la population au sujet d'un chat brûlé

La SPCA demande l’aide du public pour en savoir plus sur les circonstances entourant la découverte d’un chat brûlé, il y a une semaine, dans Rosemont–La Petite-Patrie, à Montréal.

Le chat avait été trouvé près d’une voie ferrée, près des rues Bernard Est et Saint-Dominique. «Le chat, baptisé Ciel par notre personnel, avait subi des brûlures graves sur l’ensemble de son corps», a fait savoir la Société pour la prévention de la cruauté des animaux (SPCA).

L’animal est finalement mort, le 29 avril dernier.

L’organisme a ouvert une enquête criminelle relative à cette affaire et demande l’aide du public afin d’identifier et d’appréhender la personne responsable pour cet acte de cruauté.

«La cruauté envers les animaux est une infraction criminelle sérieuse et la personne responsable de la souffrance de Ciel pourrait être passible de jusqu’à cinq ans de prison», a indiqué Me Sophie Gaillard du département d’enquêtes et inspections de la SPCA de Montréal.