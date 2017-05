Les résultats d’Air Canada plombés par la hausse du prix du carburant

Le transporteur Air Canada a dévoilé vendredi une perte nette de 37 millions $ au premier trimestre, en raison notamment de la hausse du prix du carburant.

Pour le premier trimestre de 2017, l’entreprise a enregistré une perte nette diluée de 0,14 $ par action, comparativement à un bénéfice de 101 millions $ ou 0,35 $ par action en 2016 au premier trimestre de 2016.

Le président et chef de la direction du transporteur, Calin Rovinescu, a souligné que «la charge de carburant s'est amplifiée d'environ 48 % en glissement annuel».

La perte nette ajustée s’est élevée à 87 millions $, ou 32 cents par action, comparativement à un bénéfice net ajusté de 85 millions $, ou 30 cents par action, au premier trimestre de 2016.

«Alors que le premier trimestre est d'ordinaire l'un de nos plus faibles, je me réjouis de constater que le trafic réseau a augmenté de 14 % et que les produits ont crû de 8,9 % d'un exercice à l'autre», a ajouté Rovinescu.

Toujours sur la même période, les charges d’exploitation par siège-mille offert ajustées ont reculé de 6,0 % «ce qui constitue une amélioration par rapport à la baisse de 3,25 % à 4,75 % que prévoyait Air Canada» en février dernier.

Le transporteur national a également fait savoir qu’au premier trimestre de 2017, un élément particulier a accru de 30 millions $ les charges d'exploitation, soit l’amende imposée par la Commission européenne à Air Canada pour sa participation dans une affaire de fixation de prix.

«Nos perspectives pour l'exercice sont favorables au vu des améliorations que nous constatons sur les marchés intérieur, transfrontalier et transatlantique, avec une stabilisation du marché transpacifique durant le second semestre. Nous demeurons en outre sur la bonne voie pour atteindre nos principales cibles financières», a ajouté M. Rovinescu.

Les flux de trésorerie ont atteint à 1,027 milliards $ au premier trimestre de 2017, en hausse de 53 millions $ par rapport au premier trimestre de 2016.