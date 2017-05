Les victimes d'Yves Martin honorées en fin de semaine

La fin de semaine sera remplie en émotions pour les familles des victimes d'Yves Martin, alors que l'organisme MADD, les mères contre l'alcool au volant, va honorer la mémoire des trois disparus.

Une bannière géante montrant des photos des victimes et des messages écrits par leurs familles sera dévoilée. C’est la neuvième bannière du genre réalisée par l’organisme.

Elle sera ensuite exposée durant les activités de MADD, partout au Canada.

Rappelons qu’Yves Martin, 37 ans, a été condamné à 14 ans de prison en janvier dernier pour conduite avec les facultés affaiblies causant la mort. Vanessa Viger, son conjoint Mathieu Perron et leur fils de quatre ans, Patrick, sont morts dans un accident causé par le chauffard alors qu'il était en état d'ébriété.

La mère de M. Perron, Danielle Tremblay, souhaite que cet outil fasse réfléchir sur les dangers de la conduite en état d’ébriété. «J'ai écrit quels rêves qu'ils avaient en vieillissant, mais qu'ils ne réaliseront pas. J'espère que c'est assez fort pour faire réfléchir le monde. De prendre de la boisson au volant, c'est criminel», a dit Mme Tremblay.

Cette rencontre de MADD permettra à plusieurs familles d'échanger sur leur deuil.

«Eux autres, au moins, ils ont vécu la même affaire. Donc, ils peuvent nous comprendre. On pleure ensemble. On se réconforte, a ajouté Mme Tremblay. Il y en a que ça fait cinq ans et ils vivent encore des moments durs. Alors, ça nous permet de nous dire qu'on est normal».

Outre le dévoilement de la bannière, qui promet d’être émotif, les familles vivront aussi un moment touchant en rencontrant l’une des quatre personnes qui ont reçu un organe du petit Patrick. Il s’agit d’un homme dans la cinquantaine qui a reçu un rein.

«C'est ce monsieur-là qui nous a trouvés, a mentionné Mme Tremblay. La vie d'un petit enfant qui s'est arrêtée, c'est lui qui a le rein de ce petit enfant-là. J'espère qu'il va avoir le petit sourire de Patrick, mais ça l'air d'être quelqu'un de très enjoué».

Danielle Tremblay affirme que cette rencontre sera émouvante et constitue, en même temps, un pas vers l’inconnu.

Il y a un an, elle ne souhaitait pas ce contact. Aujourd'hui, elle croit être rendue là dans son cheminement. «On ne voulait pas au début. Là, on veut. On part dans l'inconnu. C'est gros.»

Mme Tremblay ne veut pas abandonner sa lutte contre l'alcool au volant. Elle envisage de devenir la première coordonnatrice régionale pour MADD au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une manière de donner une signification au décès d'un père et d'une mère enceinte de 26 ans, ainsi que de leur fils de quatre ans.