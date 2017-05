«Les Villes sont en contrôle», assure le maire Coderre

Le maire Denis Coderre s'est rendu à l'île Mercier, dans l'ouest de Montréal, vendredi après-midi, pour discuter avec les autorités de la situation actuelle après les inondations des derniers jours alors qu'on envisage de forcer l'évacuation des résidents.

«Ça va empirer. Le pont se désagrège, il y a une situation très nette, très claire. Je vais aller me rendre de l'autre bord, parler avec le directeur des pompiers et on va prendre la décision qui s'impose», a-t-il affirmé.

M. Coderre a expliqué qu'en raison de la montée des eaux, le ponceau qui relie l'île Mercier à l'île Bizard pourrait ne plus être praticable. «Il y a des moments où on doit se dire qu'il faut condamner la place», ajoutant que c'était pour assurer la sécurité de la population.

Lorsqu'il a été interpellé sur la question d'une éventuelle intervention de l'armée, le maire a été direct. «Les Villes sont en contrôle», a-t-il assuré en ajoutant que les protocoles mis en place avec la sécurité civile étaient respectés.