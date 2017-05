Montréal, siège d’une nouvelle agence de développement international

Justin Trudeau a annoncé vendredi l’ouverture à Montréal d’une nouvelle agence de développement international.

L’Institut de financement du développement (IFD) aura comme mission d’attirer des investissements privés pour des projets à l’étranger.

«Le nouvel institut exploitera l'expertise de la communauté de développement et du secteur financier de Montréal», a déclaré le premier ministre Justin Trudeau, de passage à Montréal, vendredi.

«En mettant à contribution l’expertise des PME, nous aurons une incidence positive et durable sur la vie des populations les plus pauvres et les plus vulnérables», a pour sa part commenté la ministre du Développement international et de La Francophonie, Marie-Claude Bibeau.

Une centaine de personnes travailleront au sein de l’agence dont le budget s’élève à 300 millions sur cinq ans.