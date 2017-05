Un véhicule inondé est une perte totale

Les sinistrés au Québec qui sont propriétaires d’un véhicule de promenade devront le remplacer si l’eau a dépassé le plancher de l’automobile, prévient CAA-Québec.

«C’est un véhicule qui va être déclaré perte totale par un assureur. Les véhicules inondés ne peuvent être remis sur la route», explique la porte-parole Annie Gauthier.

La raison est fort simple. L’eau s’infiltre dans les fissures de la voiture et comme elles ont beaucoup de composantes électroniques, le tout pourrait accélérer la corrosion, ajoute Mme Gauthier.

«On doit remorquer chacun des véhicules inondés. On ne le démarre pas et on ne se promène pas parce que c’est très dangereux. On est disponible pour aller les chercher pour nos membres», rappelle CAA-Québec.

Valeur à neuf?

Les propriétaires de véhicules inondés doivent contacter leur compagnie d’assurances pour connaître les modalités de leur couverture pour le remplacement de leur automobile.

«Si vous avez une couverture complète avec une valeur à neuf, vous aurez droit à un nouveau véhicule», confirme Mme Gauthier.