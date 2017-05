Une des soeurs Borghol de retour; l’autre toujours recherchée

Une des soeurs Borghol, portées disparues le week-end dernier à Laval, a été retrouvée saine et sauve, a annoncé vendredi la police de Laval. Jasmine, l’autre sœur, est toujours recherchée.

Alia Borghol, 14 ans et sa sœur Jasmine Borghol, 16 ans ont quitté leur domicile, respectivement le 29 et le 30 avril, et ne sont jamais rentrés au bercail.

Alia a été retrouvée jeudi à Montréal. Sa sœur pourrait aussi s’y trouver.

Jasmine mesure 1,68 mètre (5 pi 6 po) et pèse 55 kg (121 lb). Elle a les cheveux et les yeux bruns.

Toute personne ayant de l’information est invitée à communiquer avec la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636).