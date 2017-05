Une loi pour les personnes secourant les victimes de surdose

La «Loi sur les bons samaritains» prévoit l’immunité contre des accusations de possession simple de drogues illicites pour les témoins ou victimes d’un surdosage qui composent le 911 pour obtenir de l’aide. C’est ce qu’a annoncé le gouvernement fédéral lors de son entrée en vigueur, jeudi.

La loi protège également contre des accusations de violation des conditions d'une mise en liberté conditionnelle, d'une ordonnance de probation, d'une peine conditionnelle ou d'une libération conditionnelle liées à une possession.

Elle n’accorde cependant pas de protection juridique dans le cas d’infractions plus graves, comme par exemple, des mandats non exécutés, la production et le trafic de substances contrôlées.

Des décès qui peuvent être évités

«Cette loi garantit que vous pouvez demander de l’aide lorsqu’une personne fait une surdose et que vous pouvez rester sur place pour lui offrir du soutien jusqu’à l’arrivée des intervenants d’urgence», a souligné Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Pourtant, même si une intervention rapide peut fait toute la différence, par crainte d’une intervention des services de police, près de la moitié des témoins ne passent pas cet appel.

Le nombre croissant de surdosages et de décès causés par les opioïdes (comprenant notamment le fentanyl) représente une crise de santé publique nationale. Depuis longtemps aux prises avec un problème de consommation de drogues, la Colombie-Britannique avait établi un tragique bilan de 931 victimes de surdose pour l’année 2016, selon le Bureau du coroner de la Colombie-Britannique. 120 personnes sont décédées d’une surdose en mars dans la province, soit près de quatre personnes par jour.