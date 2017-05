Une montagne de gravier devant des commerces

Après l'avenue du Parc, le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis, une autre grande artère, la rue Notre-Dame, à l'ouest d'Atwater, est en chantier, pour la deuxième année consécutive.

D'ailleurs, toute une surprise en début de semaine pour le propriétaire du restaurant Le Bitoque ainsi que pour ses voisins. Une montagne de gravier est soudainement apparue devant leur commerce, cachant presque entièrement leur devanture.

Entre frustration et colère, une touche d'ironie. Au-dessus du tas de roches concassées, deux commerçants attablés pour l'apéro. Ils ont en effet photographié la scène.

Un cliché qui en dit long sur le découragement de certains d'entre eux. Herman Alves, du restaurant Le Bitoque, estime que l'entrepreneur aurait pu transporter les roches devant des commerces vacants de la rue Notre-Dame Ouest.

L'arrondissement du Sud-Ouest est intervenu pour ramener à l'ordre l'entrepreneur, a confirmé le conseiller municipal Craig Sauvé.

«Concernant la montagne de gravier devant les commerces, c'est un raté de l'entrepreneur, dit-il. Quand nous avons été informés de la situation, le lundi matin, on l'a ramené à l'ordre. On lui a dit de ne plus sortir autant de matériaux et de les laisser tout un weekend devant des commerces. Il a admis que c'était une erreur de sa part.»