Des chercheurs luttent contre des virus mortels

Selon l'Organisation mondiale de la santé, le monde n'est pas l'abri d'une nouvelle pandémie qui pourrait entrainer des milliers de décès.

Le virus Zika a fait trembler l'an passé. Des centaines de Canadiens ont été infectés à l'étranger par ce virus, principalement par une piqûre de moustique. Deux foetus ont contracté le virus de leur mère canadienne. Le virus Zika réapparu au Brésil peut provoquer le syndrome de Guillain-Barré et la microcéphalie, une taille anormalement petite de la tête chez les bébés.

Dans les laboratoires de l'Institut Lady Davis, de l'Hôpital général juif, 9 chercheurs travaillent sans relâche pour identifier comment sont provoquées ces microcéphalies. Ils sont en contact avec des scientifiques brésiliens qui leur font parvenir des échantillons du Zika afin qu'ils les cultivent.

Ils étudient principalement le rôle joué par l'ARN, une molécule biologique proche de l'ADN.

«On a des gènes qui seraient impliqués dans la mort cellulaire», explique la chercheuse Anne Gatignol, qui a déjà travaillé dans des laboratoires réputés en France et aux États-Unis.

Ils en sont au début des travaux et espèrent trouver une façon de prévenir.

Même chose pour le VIH/Sida. Depuis l'apparition du virus au début des années 80, on compte 35 millions de morts dans le monde.

«Le problème avec le VIH, c'est qu'on ne peut pas l'éradiquer chez les individus. Il est intégré dans les cellules», précise Anne Gatignol.

Grâce aux nouveaux médicaments, le VIH/Sida est devenu une maladie chronique.

«Pourquoi est-ce qu'il réapparaît lorsqu'on cesse les médicaments, et comment faire pour changer cela?», se demande Élodie Gance, chercheuse postdoctorale à l'Institut Lady Davis

Une des pistes intéressantes: traiter en laboratoire la moelle osseuse des patients, porteurs du VIH, avant de la réinjecter dans leur corps pour éliminer le virus. Mais cela pourrait prendre encore des années avait d'être au point.

En 2007 un américain qui souffrait aussi de leucémie a été le premier et le seul homme au monde à se débarrasser totalement du VIH lors d'une intervention en Allemagne.

VIH, ZIKA, Ebola, et le virus Usutu en Europe, dont on n’avait pas entendu parler et qui peut être transmis par les oiseaux aux humains, préoccupent énormément. «Une pandémie au Québec est possible», dit Anne Gatignol.

Voilà pourquoi la recherche est de plus en plus importante.