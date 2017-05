Une résidence pour aînés évacuée à Rimouski

Un début d'incendie a forcé l'évacuation vendredi matin du Manoir des générations à Rimouski. Cette résidence accueille plus de 300 personnes âgées.

L’appel aux pompiers a été fait vers 10 h 30. Arrivés sur place, les sapeurs ont rapidement constaté qu’il s’agissait d’un feu de cuisson dans la chambre d’un résident au troisième étage du bâtiment. Le résident était absent.

«Sur les lieux, on a constaté que l’évacuation avait déjà été entreprise. Il y avait déjà des gens à l’extérieur du bâtiment, a souligné le chef aux opérations du Service incendie de Rimouski, Marc-Olivier Bilodeau. On a envoyé une équipe à l’intérieur, et on s’est rendu compte que c’était une erreur de cuisson. Un incendie qui aurait débuté sur une cuisinière qui était déjà éteint à notre arrivée. Par contre, on avait présence de fumée dans le corridor et dans le logement impliqué.»

En tout, ce sont 311 résidents, dont beaucoup à mobilité réduite, qui ont été évacués. Personne n’a été blessé.

Le bâtiment des sœurs du Saint-Rosaire situé à proximité a été mis à contribution le temps de l’opération, afin de recevoir des personnes évacuées.

L’évacuation a mobilisé non seulement des pompiers, mais aussi des ambulanciers, des policiers et le personnel de l’établissement.

«On est vraiment très satisfaits. On se prépare toujours, mais ce sont des exercices. C’est une erreur de cuisson qui est arrivée à l’étage 3 de la phase 2», a expliqué la directrice générale du Manoir des Générations, Marie-Josée St-Amand.

«Cela a amené de la fumée, donc on a dû faire une évacuation générale aujourd’hui, a-t-elle ajouté. [...] Tout s’est bien déroulé. On a une entente avec les Sœurs du Saint-Rosaire, nos voisines, pour faire l’hébergement. Donc les gens n’ont pas eu froid. Heureusement, on avait une belle journée. On a eu la collaboration de chacun.»