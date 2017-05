«Bon Cop Bad Cop 2»: L’émotion et l’intensité de Patrick Huard

En raison de son succès en 2006 - film canadien le plus rentable de l’histoire -, «Bon Cop Bad Cop» occupe une place à part dans la culture populaire, et ce n’est pas un hasard si Patrick Huard a travaillé autant d’années sur l’histoire avant de livrer un scénario final.

À moins d’une semaine de la sortie en salles, l’acteur, scénariste et producteur accompagné de ses complices Colm Feore, le réalisateur Alain DesRochers et du producteur Pierre Even, décortiquent «Bon Cop Bad Cop 2» pour le plus grand plaisir des fans.

D’entrée de jeu, pour celui qui agit également ici à titre de producteur, Patrick Huard a décidé de ne pas tomber dans le piège d’une suite sur la même mouture que le volet précédent. La rivalité entre David Bouchard (Patrick Huard) et Martin Ward (Colm Feore) a donc laissé la place à une solide amitié.

Ils se retrouvent alors que David a infiltré un groupe de criminels, qui se spécialise dans le vol et la revente de voitures de luxe et que Martin, maintenant à la GRC, devient en quelque sorte son patron dans cette enquête.Avec l’aide de MC (Mariana Mazza), nos deux compères auront donc comme tâche de découvrir l’objectif d’envergure des criminels et de les stopper à tout prix en, franchissant notamment la frontière américaine. Et c’est sans compter sur le soutien de Suzie (Lucie Laurier), la femme de David, et ce que vivent Gabrielle (Sarah-Jeanne Labrosse), leur fille, et Jonathan (Erik Knudsen), le fils de Martin.

«Il y a un bon côté à chaque mauvais côté. Moi aussi, j’ai trouvé ça long d’attendre pour faire la suite, mais en même temps, comme auteur, ça m’a un peu libéré. C’est comme si le cordon était coupé, c'est-à-dire qu’on aime encore le bébé, c’est le même ADN, mais il y a suffisamment de distance pour emmener les spectateurs ailleurs sans les dérouter complètement. Ça a enrichi l’histoire, je n’aurais probablement pas écrit ça il y a sept ans», a dit Patrick Huard en entrevue la semaine dernière à Montréal.

L’amitié profonde qui unit désormais David et Martin se manifeste lorsque leur enquête emmène les deux hommes aux États-Unis, les Américains s’avérant être l’ennemi contre lequel il faut lutter... toujours avec beaucoup d’humour!

«Patrick n’a jamais eu peur de mélanger les genres, a souligné Colm Feore. Pour moi, c’était un peu stressant, parce qu’il voulait une comédie. «Bon Cop Bad Cop 2», c’est triste, c’est drôle, c’est de l’action, on bascule, il y a des cascades, on parle. Et il y a des choses qui sont, au fond, vraiment intéressantes.» Ainsi que l’a expliqué Patrick Huard en parlant du côté familial, sympathique et grand public de ce long métrage, ««Bon Cop Bad Cop», ça appartient aux gens, c’est leur film. On a essayé de faire un film qui leur ferait plaisir, qui les comblerait, qui leur ferait passer deux heures extraordinaires. C’est ça le but. Maintenant, c’est quand même ancré sur des choses qui sont très proches de la réalité [notamment] politiquement avec ce qui se passe avec les Américains. «Bon Cop Bad Cop» est «groundé» dans l’identification des gens au film.»

Montréal, je t’aime

Long métrage à grand déploiement, au budget de 12 millions $ a été tourné à Montréal et dans les environs l’an dernier, une volonté de Patrick Huard qui s’est directement adressé à Denis Coderre pour mettre en lumière la métropole.«C’était important pour moi. Je suis allé voir monsieur le maire avant le tournage et je lui ai dit qu’on allait lui demander des choses auxquelles il dit non d’habitude ou auxquelles il dit oui, des fois, aux Américains qui font semblant qu’il s’agit de Boston ou New York. Et je lui ai dit que nous, nous voulions montrer fièrement que c’était Montréal, que les gens reconnaissent Schwartz's.

Je voulais ça, ça a été pensé parce que je sais qu’il y a des gens à travers le Canada qui font: «Je suis déjà allé là!» ou «C’est ça Schwartz's!» Colm Feore est tout aussi enthousiaste en parlant de Montréal. «Ronald Plante [NDLR: le directeur de la photographie] a créé des trucs...! J’ai été ravi des couleurs, de la composition, c’est montréalais. Quand je vois [l’enseigne] «Farine Five Roses» dans une scène avec des enfants, on est exactement là, ça ajoute des niveaux de reconnaissance.» Et comme l’a souligné le cinéaste Alain DesRochers, qui avait déjà travaillé avec Patrick Huard pour la série télévisée «Music Hall», cette aventure montréalaise lui a laissé des souvenirs impérissables.

«La fermeture de Décarie a été costaud! C’était un gros travail de coordination, de tournage. En plus, il a plu une nuit et il a fallu «scrapper» des prises. [...] Tout a été un beau gros défi, comme de mettre la caméra dans le canal Lachine, ça aussi c’était quelque chose!»

Et le réalisateur a livré un petit secret, la scène de l’écroulement de l’échafaud sur David Bouchard a été ajoutée au moment du tournage. «Cette scène est directement inspirée de Buster Keaton. Je suis un fan fini de Charlie Chaplin, pour moi, c’est le plus grand au monde. Et c’est pour ça que je fais du cinéma aujourd’hui, parce que, quand j’étais «ti-cul», mon père m’a montré des films de Charlie Chaplin en 16 mm sur son projecteur à manivelle.»

Montréal n’est pas que montré au travers de plusieurs lieux, «Bon Cop Bad Cop 2» porte également l’empreinte de la mosaïque culturelle de la ville, ainsi que l’a commenté Patrick Huard.

«Le Canada de maintenant, c’est multiculturel. Pour les jeunes - ma fille a 19 ans, elle va avoir 20 ans, [celle de Colm] a 20 ans -, tellement de choses sont complètement normales, ils sont à des années-lumière [de nous] et ne comprennent même pas que certains sujets soient l’objet de conversations, ça fait partie de leur vie de tous les jours! Et ça, ça s’est passé en très peu de temps. [...] C’est merveilleux! Il y a des moments où on a des peurs, des petites résistances et c’est normal, mais il faut continuer à avancer là-dedans. S’il y a une trace de modernité dans «Bon Cop Bad Cop 2», c’est qu’il y a des beaux méchants. Ils sont beaux, ils sont cool!»

Une suite pour le tandem?

Sans dévoiler d’éléments clés de l’intrigue, le long métrage a cette particularité d’offrir aux spectateurs, à la fois de boucler la boucle des aventures de David Bouchard et Martin Ward et d’ouvrir la porte à une suite éventuelle.

Y aurait-il une possibilité pour que nos deux héros reviennent sur les écrans une fois de plus? Le producteur Pierre Even se fait prudent quand on lui pose la question.

«Je ne veux pas parler pour Patrick, ces deux personnages peuvent revenir, ils peuvent avoir d’autres aventures, ils peuvent vivre autre chose. Je ne sais pas si c’est un troisième [film] ou si c’est autre chose, mais ce sont certainement deux personnages qui ont encore d’autres aventures à vivre.»

Du côté du principal intéressé, la réponse est mesurée... tout en comportant une bonne nouvelle pour les fans.

«Pour moi, ce qui était important, c’était de faire un bon film. Je sais que certains sont capables de parler en termes de franchise, dans le cas de «Bon Cop», c’est difficile de l’imaginer comme ça. D’abord, parce qu’il y a plein d’obstacles: c’est bilingue, il y a des sous-titres, ça va à l’encontre même de ce qu’est une franchise et c’est ancré culturellement dans quelque chose de très fort. La meilleure façon de continuer cette mythologie-là, et de se donner la chance de peut-être en faire un autre, était de faire un bon film. Après, avec ce qui se passe dans l’histoire, ça ne ferme pas du tout la porte [à un troisième volet].»