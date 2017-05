Coup d'envoi du vote à l'étranger

Le coup d'envoi du vote a été donné dès samedi dans les territoires d'outre-mer et pour les 1,3 million de Français résidant à l'étranger.

Devant le collège Stanislas de Montréal, où 24 bureaux sont installés, les premiers votants se pressaient déjà une heure avant l'ouverture. Rapidement, une queue serpentant sur 2 km s'est formée à l'extérieur où les électeurs patientaient sous les averses.

Arrivé à 8H25 à Montréal 2e tour des #Presidentielles2017 vote à 11h45 après 2,4 km de queue. Échec de la réduction "drastique" promise #AFP pic.twitter.com/KgOrBNTqsO — MarcJBraibant (@mjbraibant) 6 mai 2017

Selon certains votants sur place, l'organisation ne s'est pas améliorée depuis le premier tour: certaines personnes attendaient déjà depuis 2 heures.

#Presidentielle2017 montreal. Même en arrivant à 7h30, il y avait du monde sous la pluie. J'ai enfin voté après 2h. Bravo à ce bel élan pic.twitter.com/2wVXb7riXM — frédéric besses (@fredbesses) 6 mai 2017

Hier, un nouveau rebondissement a secoué la présidentielle française. Des milliers de documents de la campagne du centriste Emmanuel Macron ont été piratés et mis en ligne sur internet. Un geste qui a aussitôt été qualifié de «déstabilisation» par l'ancien ministre de l'Economie.

Ce piratage pourrait-il avoir une incidence sur le vote des électeurs français dimanche? Dans les derniers sondages publiés vendredi, avant la clôture de la campagne officielle, Emmanuel Macron était encore largement en tête, avec 61,5 à 63% des voix, contre 37 à 38,5% pour Marine Le Pen.

À deux jours du vote, la participation potentielle reste cependant relativement faible: seules 68% des personnes interrogées se disent certaines d'aller voter.

Dimanche les deux candidats voteront dans le nord de la France, M. Macron dans la station balnéaire du Touquet et Mme Le Pen dans son fief ouvrier d'Hénin-Beaumont.

Les mesures de sécurité seront renforcées autour des bureaux de vote, et plus de 50.000 policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés.