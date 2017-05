Des Français encore indécis à quelques heures du vote

Républicains et socialistes ont appelé leurs partisans à voter pour Emmanuel Macron. Mais ce n'est pas toujours de gaieté de coeur que les électeurs se rangent dans le camp du centriste comme l'a constaté notre envoyée spéciale Michelle Lamarche.

À la veille des élections en France, Les Français doivent faire le choix. Emmanuel Macron gardera-t-il le momentum?

Pour l’instant, le candidat du mouvement En Marche semble toujours le préféré d'une majorité d'électeurs.

«Je vais voter Macron, parce que bon, je veux dire... Elle, elle est particulièrement plus nulle que lui», explique un Français.

«Faut faire un blocage pour le Front national», confirme un autre.

Plusieurs Français disent choisir le banquier de 39 ans à reculons. Pour d'autres, le choix entre Le Pen et Macron est quasiment insupportable, au point qu’ils se décideront demain... dans l’isoloir !

Un taux d'abstention élevé ou encore l'annulation des votes, ce que les Français appellent voter blanc, pourrait avantager la candidature de Marine Le Pen, ce qui en inquiète plusieurs.

«Ici, des gens justement s'abstiennent, parce qu'ils sont contre l'idée du capitalisme que défend Macron, enfin sur son plan économique, on pourrait avoir Marine Le Pen qui passerait au second tour et ça serait assez regrettable pour la France rien que sur la question sociale.»

Pour les Français, cette présidentielle s'achève avec un mélange de soulagement et de contrariété. Un marchand de journaux des Champs-Élysées a remarqué le manque d’intérêt des Français face à cette présidentielle : «J'ai jamais vendu aussi peu de magazines que depuis cette présidentielle. Il y a un rejet absolument terrible.»

Emmanuel Macron sera peut-être élu demain le plus jeune président de la République. Une tâche colossale pourrait alors l'attendre : diriger un pays divisé à la barre d'une formation politique qui n'existait même pas il y a un an.

- D'après un reportage de notre envoyée spéciale à Paris, Michelle Lamarche