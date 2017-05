«Emily Dickinson: l’histoire d’une passion»: la vie d’une passionnante poétesse

On sait peu de choses d’Emily Dickinson, ici incarnée avec brio par Cynthia Nixon, grande poétesse américaine qui a vécu durant la seconde moitié du XIXe siècle.

«Emily Dickinson: l’histoire d’une passion» s’ouvre alors qu’Emily (incarnée, jeune, par Emma Bell) est pensionnaire dans un établissement religieux pour jeunes filles. Déjà, elle est frondeuse, s’opposant à l’autorité sur les notions de religion et de péché. Elle est donc renvoyée chez elle, à son père Edward (Keith Carradine). Elle retrouve sa sœur Latvinia, surnommée Vinnie (Jennifer Ehle), et son frère Austin (Duncan Duff).

Quelques années passent - le vieillissement des personnages, incluant les changements d’acteurs, est réalisé de manière très impressionnante, prenant le prétexte d’une séance de photos - et Emily (Cynthia Nixon) continue d’écrire des poèmes. Si elle vit en recluse, passant les heures qui précèdent l’aube à rédiger de la poésie après que son père lui eut donné l’autorisation de le faire, ses conversations n’en demeurent pas moins centrées sur les sujets de son époque, de la guerre de Sécession à la place des femmes.

C’est peut-être cet aspect d’Emily Dickinson qui surprend le plus, notamment au travers de ses dialogues avec Vryling Buffam (Catherine Bailey) ou de son amour à sens unique pour le Révérend Wadsworth (Eric Loren). Ses remarques acerbes et pertinentes sur la manière dont les femmes sont traitées comme des citoyens de second ordre trouvent une résonnance actuelle 150 ans plus tard.

Consciente qu’un mariage briderait sa liberté créatrice, elle s’enfonce dans la solitude et fuit le monde extérieur, le réalisateur Terence Davies ne cachant rien de sa maladie nerveuse (probablement de l’agoraphobie et de l’épilepsie) qui la font demeurer cloîtrée chez son père.

Filmé à la manière d’un tableau, bénéficiant d’éclairages jouant sur le contraste entre la douceur et la sécheresse de la poétesse, «Emily Dickinson: l’histoire d’une passion» a, pour le cinéphile moderne, l’inconvénient d’être doté de dialogues «anciens». En privilégiant la façon de parler de l’époque, vraisemblablement proche de la réalité historique, Terence Davies se coupe probablement d’un public plus large qui aurait aimé pouvoir se plonger dans la vie de cette femme passionnante, mais malheureusement peu connue.

Note: 3 sur 5