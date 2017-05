Il lui demande sa main dans leur classe de maternelle

Épouser son ami de cœur du secondaire est un scénario idyllique qui en a sans doute fait rêver plusieurs.

Mais pour Chris Peronto, un Américain dans la quarantaine, la première fille qui l’a fait vibrer, c’est en maternelle qu’il l’a rencontrée.

Lui et Nanette Bherens ont même échangé leur premier baiser entre les murs d’une école primaire de Milwaukee.

Ils ont par la suite emprunté des chemins différents, n’ayant plus de nouvelles l’un de l’autre pendant quelques décennies. Toutefois, ils ont récemment repris contact sur Facebook. Et la passion est revenue comme aux premiers regards.

Décidé à faire sa demande en mariage, M. Peronto a convoqué la femme de sa vie à la même école où le couple s’était rencontré dans les années 1970.

Il l’a en fait invitée dans la même classe que celle où ils avaient fait leur maternelle.

«J’étais bouleversé quand je lui ai mis la bague autour du doigt, raconte Chris Peronto. Pour moi, cela allait de soi d’amener Nanette ici et d’impliquer l’école et la communauté dans laquelle nous avons grandi.»

M. Peronto a pu compter sur les encouragements des élèves de la classe au moment de faire la grande demande.

Le couple a passé le reste de la journée à célébrer leur engagement.