Janette Bertrand: «Le goût de vivre me garde jeune»

Janette Bertrand étonne par sa jeunesse de coeur. L’heure de la retraite n’a pas sonné pour cette auteure prolifique que nous avons rencontrée chez elle, quelques jours avant qu’elle ne fête ses 92 ans.

Forte d’une belle vivacité, elle a encore plusieurs projets. Celle qui souhaite devenir centenaire se nourrit de son amour pour la vie et met tout en oeuvre pour en profiter pleinement!

Janette, vous ne changez pas: vous êtes toujours aussi dynamique et enthousiaste. Le temps ne semble pas avoir de prise sur vous! Quel est votre secret?

Je suis chanceuse, ma tête n’a rien perdu et j’ai fait en sorte que ça soit ainsi. J’aurais pu avoir l’alzheimer — une maladie que je n’aurai pas, j’espère. Mais il paraît que, si tu franchis la barre des 90 ans, il y a peu de chances que tu en souffres. Pour ce qui est de l’autre aspect, la sénilité, qui est l’usure du cerveau, j’ai enseigné durant 20 ans pour garder mes neurones agiles. (Janette enseignait à l’INIS, l’Institut national de l’image et du son.) Et je n’ai pas arrêté d’écrire.

Il est nécessaire de rester actif pour rester en forme...

Il faut faire travailler ses neurones. S’asseoir pour lire ou regarder la télé, ce n’est pas assez. Il faut se forcer à être actif. Je sais que, si je demeure seule durant trois ou quatre jours, je vais me mettre à déparler et que ce ne sera pas clair dans ma tête. Ce sont comme des muscles. Si tu n’as pas fait tel exercice avec tes bras, quand tu essaies de soulever quelque chose, tu réalises que tu n’as plus de force. C’est la même chose pour les neurones. Je trouve que les gens ne comprennent pas qu’ils doivent faire des efforts.

Est-ce que c’est difficile pour vous de faire ces efforts?

Je vais t’avouer que ça me demande un effort d’être devant mon ordinateur, d’utiliser ma tablette. Si je m’écoutais, je mettrais tout ça aux vidanges! Mais je me dis que ça me fait du bien. C’est facile de dire qu’on n’est pas capable.

Est-ce que la génétique a aussi un rôle à jouer dans votre façon de vieillir?

Du côté de ma mère, ils sont tous morts très jeunes. Mon père est décédé de la grippe à 87 ans, mais il n’avait rien perdu: c’était un jeune homme dans sa tête comme dans son allure. Comme moi! Ma grand-mère est morte alors qu’elle avait près de 100 ans; et elle était restée jeune. Il y a des gens qui sont vieux jeunes, mais ce n’est pas le cas du côté de mon père. C’était un homme intéressé par tous les nouveaux mouvements, il n’était pas du genre à répéter tout le temps: «Dans mon temps, c’était comme ça...» C’est beaucoup ça, vieillir. Le danger est de se réfugier dans son temps et de ne pas évoluer.

Au fond, vous avez toujours été comme votre père?

Oui, et quand j’enseignais, je me retrouvais devant des jeunes de 30, 35, 40 ans, et j’essayais de comprendre qui ils étaient, comment ils pensaient. Comme disait mon père: «Si t’embarques pas dans le p’tit char, tu restes sur le trottoir.» Moi, j’embarque dans le p’tit char!

Qu’est-ce que ça vous dit, d’avoir maintenant 92 ans?

Je me sens comme beaucoup de femmes de mon âge qui ne le disent pas: on n’a pas d’âge. J’ai peut-être 40 ans... Je suis peut-être à la fin de la quarantaine. C’est ce que je ressens. D’ailleurs, mes amies sont toutes jeunes. Les amies que j’avais sont mortes, et mes nouvelles amies ont 50, 60 ans, et elles me disent que ce n’est pas écrit dans mon front que j’ai 92 ans quand elles parlent avec moi.

Vous êtes revenue de la Martinique récemment. Est-ce votre petit paradis l’hiver?

Oui, j’y ai passé deux mois. Et ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les médecins: plus tu arrives près de l’Équateur, moins la pression atmosphérique est grande. Moi, comme mes disques sont usés dans le bas de mon dos, ça me cause des douleurs épouvantables. C’est comme des brûlures. Après avoir passé une semaine là-bas, je n’ai plus ces douleurs.

Que faites-vous là-bas?

Je me baigne deux fois par jour et je fais aussi 30 minutes d’Aquaforme. Je suis active et je n’ai mal nulle part. Je me redresse, je ne boite plus. C’est magique! J’ai commencé par y séjourner deux semaines, puis trois semaines, et maintenant nous y allons, Donald et moi, durant deux mois parce que je vais écrire là-bas. J’ai écrit 115 pages durant mes deux mois. Je suis très contente.

Vous êtes incroyable, vous n’arrêtez pas deux secondes!

J’ai trois livres en chemin, dont un roman — une histoire d’amour passionnelle, mais je ne veux pas en dire plus. Ce roman paraîtra en octobre. J’écris un livre environ aux 18 mois. Je serais incapable de demeurer inactive. J’ai dit à mon chum: «Je ne pourrais pas aller à la mer et passer mon temps seulement à lire.»

Quand vous regardez tout le chemin que vous avez parcouru, en plus des projets sur lesquels vous travaillez, que ressentez-vous?

Je ne veux juste pas que ça finisse. Oh! que ça ne me tente pas! Je voudrais, et c’est la première fois que je le dis, briser le record du 110! Mais avoir 110 ans comme je suis aujourd’hui. Je veux conserver ma force, mon élan vital, mes idées et ce goût de vivre, cet appétit pour la vie qu’avait mon père, qu’ont mes enfants, de trouver tout beau, d’avoir du plaisir. En Martinique, j’ai la mer devant moi. Ici, chez moi, j’ai la ville, les buildings comme vue. Et je vais écrire durant deux mois à notre chalet, en plein bois. Tu vois, je suis capable de m’adapter. Et c’est un gage de longévité de pouvoir s’adapter à tout.

Cette urgence de faire plein de choses, de profiter à fond de la vie ne vous a jamais fait défaut.

Non! Elle est là plus que jamais. L’élan vital est le goût de vivre, et c’est ce qui réussit à me garder jeune.

Vous qui avez écrit sur les femmes, qui avez dépeint toutes sortes de Québécoises au cours de votre carrière, que pensez-vous des femmes qui ont 20, 25 ans aujourd’hui?

Je les trouve chanceuses, parce qu’elles ont beaucoup de temps. À 20 ans, j’étais malheureuse, et à 30 ans, j’ai eu deux enfants, je travaillais à plein temps, c’était dur. Plus tu vieillis, plus tu trouves où est ta priorité et plus tu laisses tomber les autres choses. Tu deviens un peu plus sage. Pas sage en étant plate, mais avec plus de maturité. La vie est alors plus facile parce que tu sais des choses. Tu en ignores d’autres, bien sûr, mais tu décides d’être heureux en établissant tes priorités et en travaillant à ton bonheur. Il faut se poser la question à savoir ce que l’on veut vraiment.

Vous parliez tantôt de longévité. Votre histoire d’amour avec Donald se poursuit?

Oui, je suis une femme très fidèle: j’ai été 34 ans avec mon mari, et ça fait 30 ans avec Donald. Je travaille à mon couple et j’aime ça. Quand je me lève le matin, je me demande: «Qu’est-ce que je pourrais faire pour lui faire plaisir?» Et il me dit la même chose. Ça peut être des petites affaires... Il va, par exemple, aller chercher des biscuits que j’aime bien. Ça ne coûte pas cher ce genre de petites attentions et ça fait du bien. Donald n’a jamais pensé que j’avais 20 ans de plus que lui. J’étais de son âge pour lui et je le suis encore.

Quand vous repensez à votre vie, y a-t-il des choses que vous auriez aimé faire autrement?

C’est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que je ne le sais pas. Mes erreurs — et j’en ai fait beaucoup! — ont fait en sorte que je me suis améliorée. Mes douleurs, mon divorce, tout ce que j’ai fait que je ne considérais pas comme correct, tout ça a servi à quelque chose. On se forge dans les épreuves et nos erreurs. On avait demandé à Hemingway ce qui faisait un grand auteur, et il avait répondu: «Une enfance malheureuse.» Pourquoi j’ai tant écrit et que j’écris encore? Parce que j’ai eu une mère qui n’était pas capable d’aimer ses enfants. J’en ai beaucoup souffert, et maintenant, je trouve que c’est un avantage. Elle m’a donné ça, et j’ai construit là-dessus. C’est plate à dire, mais c’est vrai que vouloir être aimé est naturel. Et tous les artistes, quels qu’ils soient, ont ce besoin d’être aimés par plus qu’une personne. Et je l’ai encore, ce désir.

Éprouvez-vous une grande gratitude envers la vie?

Il faudrait d’abord dire: «Merci papa et maman que je sois née!» Je me trouve très chanceuse, mais je ne crois pas que la chance arrive sur le monde. Il n’y a qu’à la loterie que tu peux en avoir. Je crois qu’il y a des gens qui sont avides de chance et qu’ils la trouveront plus que d’autres qui ne se pensent pas chanceux. Le pire, dans la vie, est de se croire une victime, car tu ne vois pas les chances qui passent. Si tu es dans l’action, tu risques de te casser la gueule, de te tromper, tu risques tout.

Une philosophie que vous avez adoptée.

Moi, je suis quelqu’un qui risque. Par exemple, mon roman que j’écris, je me demande si le monde va aimer ça. Je ne le sais pas! Mais je le fais en espérant que ça va marcher, parce que j’y ai mis tout mon coeur. Je pourrais ne pas risquer. Les perfectionnistes ne risquent pas de peur de se tromper. Si je me trompe, ce n’est pas plus grave que ça. J’ai toujours eu un tempérament heureux. Plus on avance en âge, plus la mort devient un sujet inévitable.

Est-ce que vous en avez peur?

Ça fait longtemps que je parle de la mort. J’en parle aux enfants, je les prépare doucement. Mon fils m’a dit: «Ben non, maman, tu ne mourras pas!» Et je lui ai répondu: «Bien oui, Martin, je vais mourir. Tout le monde meurt!» Je n’ai pas de connexion ou de contact pour que ça n’arrive pas! (rires) Depuis ce temps-là, on réussit à en discuter tous les deux.

Et vos filles, comment ont-elles réagi?

Je leur ai dit que je n’allais pas le faire à outrance, mais que je voulais qu’elles me laissent parler de ma mort. C’est important pour moi. On n’en parle pas de façon dramatique, mais ce sont les faits. C’est sûr que je me demande de quoi je vais mourir et je ne voudrais pas souffrir. J’aimerais partir comme mon père est mort, dans son lit, entouré de ses enfants et de ses petits-enfants qu’il prenait tour à tour dans ses bras en leur disant: «Je t’aime!»

Vous croyez qu’il y a quelque chose après?

Non, je ne crois pas. Et c’est ça qui me donne le goût de profiter de la vie. Si ce n’est pas l’fun, si ça ne me tente pas, ça ne vaut pas le coup.

L’association Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques: les honneurs pour la pionnière

Le 11 mai, Janette sera honorée au cours de la nouvelle remise de prix du gala annuel de Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques (FCTMN). En effet, l’association profite de ses 25 ans d’existence pour souligner l’apport impressionnant de la grande pionnière dans le domaine, ainsi que celui de Pierre Roy, qui a été, tout au long de sa carrière, un allié des femmes, entre autres en tant que président des Chaînes Télé Astral.

«Janette Bertrand se démarque, dès l’âge de 20 ans, en obtenant un diplôme universitaire en lettres. Elle est l’instigatrice de plusieurs émissions pour la radio et la télé, abordant des sujets alors tabous. Elle a enseigné à plusieurs générations de femmes de l’industrie, elle les a encouragées et inspirées», a rappelé Nathalie Mc-Neil, présidente de FCTMN.