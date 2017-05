Jean-Marie Lapointe: Démystifier l’itinérance

La semaine dernière, la chaîne Moi&cie – télé lançait sa programmation estivale. Parmi les nouveautés à l’horaire, on retrouve «Face à la rue», une série documentaire de 13 épisodes qui traite d’itinérance. Entrevue avec l’animateur de cette émission fort touchante.

Jean-Marie, comment est né ce projet télévisuel?

Depuis des années, quand j’arrive à Montréal par le pont Jacques-Cartier, je croise des itinérants au coin des rues Ontario et De Lorimier. Avant, j’étais mal à l’aise quand ils venaient vers moi; je ne savais pas comment m’adresser à eux... Un jour, un d’eux m’a souhaité une bonne journée, puis on s’est mis à échanger chaque fois qu’on se croisait. Je me suis intéressé à son histoire et, avec le temps, un lien s’est créé. Mon malaise s’est transformé en une belle ouverture, en une relation humaine. Je me suis alors dit qu’il fallait démystifier l’itinérance. C’est ainsi que le projet est né.

Dans l’émission, tu vas à la rencontre des itinérants. Qu’est-ce que cette expérience t’a permis d’apprendre sur toi?

Que j’aurais peur si je vivais dans la rue. Je ne crois pas que j’ai ce qu’il faut pour survivre à cette dure réalité. De plus, je comprends mieux ceux qui consomment différentes substances, justement pour oublier cette dure réalité... J’ai aussi réalisé que de petits gestes simples peuvent aider les itinérants et mettre de la lumière dans leur journée.

Dans les premiers épisodes de la série, on rencontre des personnes qui vivent dans la rue telles que Véronique et Jonathan. Allons-nous ravoir des nouvelles d’eux?

Chaque épisode présente des gens différents, mais les téléspectateurs pourront avoir des nouvelles de ces gens-là sur le web. Nous y ajouterons des capsules qui permettront de suivre certaines personnes que nous avons vues au fil de l’émission.

Qu’as-tu trouvé le plus difficile dans ce projet?

Voir des gens habiter dehors quand il fait -25 °C, ça crève le coeur. J’aurais tout fait pour aider ces gens-là! Il y a tellement de souffrance humaine dans la rue; on se sent un peu impuissant face à tout ça.

As-tu d’autres projets en ce moment?

Nous attendons des nouvelles pour savoir s’il y aura une deuxième saison de Face à la rue. Autrement, je donne beaucoup de conférences, et je m’implique aussi auprès des enfants handicapés grâce au Réseau de l’action bénévole.

Pour terminer, comment va ton père, Jean Lapointe?

Il va bien. Il a 81 ans et il est encore en forme. Mes soeurs et moi avons passé un beau dimanche de Pâques avec lui récemment. C’est un bon vivant, et il a encore toute sa tête. Il aimerait bien qu’on pense à lui pour un rôle; il espère que le téléphone sonnera.

L’émission sera présentée dès le mardi 2 mai à 21 h, à MOI&cie | Télé.