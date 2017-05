L’armée déployée en Mauricie

Les premiers militaires des Forces armées canadiennes sont arrivés en Mauricie samedi, et élaborent le plan de déploiement des effectifs.

Les officiers étaient en rencontre en matinée au centre de coordination afin de déterminer les besoins de la population sur le terrain, et ce dans les différentes municipalités touchées.

Les militaires pourraient aider à disposer des sacs de sable autour des propriétés, mais également aider aux évacuations au cours des prochains jours.

«Les Forces armées ne sont pas là pour remplacer la police ou les pompiers, ils sont là en support. S’il y a un besoin d’effectifs dans certaines localités, ils vont venir les supporter et aider les citoyens. On invite les citoyens à communiquer avec leur municipalité en cas de besoin. On va tout faire pour prioriser les endroits qui en ont besoin», a indiqué Sébastien Doire, de la Sécurité civile en Mauricie.

La rivière Saint-Maurice notamment sera surveillée de près par la Sécurité civile en journée.

Près de 30 mm de pluie sont attendus au cours des prochaines heures, ce qui laisse craindre le pire pour les riverains.