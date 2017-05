«Les gardiens de la galaxie Vol. 2»: le défi d’incarner Yondu

Interprète de Yondu pour une deuxième fois dans «Les gardiens de la galaxie Vol. 2», Michael Rooker a particulièrement apprécié le développement de son personnage dans ce nouveau volet. Car, au-delà de l’humour et des effets spéciaux, le film offre aux admirateurs surprises et émotions.

«Une journée typique de tournage débutait par trois heures et demie à quatre heures de maquillage et de costume. Ensuite, nous faisions quelques répétitions lorsque les scènes d’action l’exigeaient, puis nous commencions. Je ne voyais jamais le plateau avant d’être dans mon personnage», a détaillé Michael Rooker lors d’une entrevue téléphonique alors que l’acteur était à Toronto à l’occasion de la sortie de «Les gardiens de la galaxie Vol. 2».

Yondu, pirate de l’espace, chef des Ravageurs, sorte de figure paternelle pour Star-Lord (Chris Pratt), a la peau toute bleue et un aileron sur le haut du crâne.

Dans ces nouvelles aventures débridées, il commence par s’allier à Ayesha (Elizabeth Debicki), qui, à la tête des Souverains, veut capturer Peter Quill et son groupe de gardiens. Or, elle emprisonne Yondu qui, alors que Peter retrouve son père, Ego (Kurt Russell), viendra finalement en aide à son ancien protégé.

«James Gunn [le réalisateur et scénariste] a écrit Yondu de manière très spécifique. C’est toujours agréable, pour un acteur, d’ajouter des couches à son personnage de manière à ce que le public puisse le voir sous des angles différents», a-t-il expliqué.

C’est du sérieux...

Yondu casse toujours autant la baraque que dans le premier long métrage, mais, cette fois-ci, il cesse d’être un personnage - James Gunn a écrit le rôle spécialement pour Michael Rooker - aux muscles impressionnants qui s’oppose constamment à Star-Lord et l’ambigüité de cet homme, ni bon ni mauvais, est explorée de manière beaucoup plus poussée.

«C’est là tout le travail d’acteur, c’est pour cela que je fais ce métier, a-t-il confié. J’ai beaucoup aimé le défi que Yondu m’a posé en tant qu’acteur et j’ai apprécié que le public puisse le découvrir dans l’intimité lorsqu’il laisse tomber sa garde.»

Les effets spéciaux, les combats et les cascades font indubitablement partie de ce à quoi s’attendent les admirateurs en allant voir «Les gardiens de la galaxie Vol. 2» sur grand écran. En coulisses, le fait de rendre tout cela crédible demande un travail d’acteur qui n’est pas sans rappeler les exigences du théâtre.

«Nous devions répéter tous ensemble avant chacune de ces scènes et James Gunn nous expliquait, dans les moindres détails, ce qui allait être ajouté par ordinateur en postproduction. Il fallait que tout soit synchronisé en fonction des effets spéciaux. C’est toute notre imagination d’acteur qui est ici sollicitée. J’aime dire que, malgré les défis posés par de telles scènes, le tournage d’un film comme celui-ci nous ramène aux raisons premières qui nous ont poussées à choisir ce métier, car j’utilise mon imaginaire au maximum, ce que je n’ai jamais eu l’occasion de faire à ce point avant.»

Et, en connaissant tous les secrets de production, Michael Rooker est-il encore capable de s’émerveiller en voyant «Les gardiens de la galaxie Vol. 2» au grand écran? «Oh oui!, s’est-il exclamé. Nous sommes capables de présenter tellement de choses au public maintenant! Ce film se déroule en partie sur une nouvelle planète et il s’y passe d’événements surprenants, la végétation est luxuriante, on y voit des plantes qui n’existent pas dans la réalité, etc., et tout cela est la magie de la postproduction!»

Un anniversaire mémorable!

Michael Rooker a fêté ses 61 ans sur le plateau de tournage des «Gardiens de la galaxie Vol. 2» l’an dernier. Et l’équipe lui avait préparé toute une surprise!

«Je me suis fait offrir l’une des premières versions de la flèche de Yondu dans un superbe coffre pour mon anniversaire. J’ai également eu la grenouille [une grenouille en cristal bleu, vue à plusieurs reprises dans le premier «Gardiens de la galaxie»], j’ai trouvé ça tellement gentil de leur part! J’ai eu droit à des cadeaux merveilleux!», de dire l’acteur qui a également eu le plaisir de donner la réplique à Sylvester Stallone - il tient le rôle d’un pirate -, avec lequel il avait tourné dans «La falaise de la mort», sorti en 1993.

«Nous nous sommes retrouvés comme si nous nous étions quittés la veille», a-t-il dit en riant.

«Les gardiens de la galaxie Vol. 2» est à l’affiche dans les salles obscures de la province depuis vendredi.