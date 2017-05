«Moi, Daniel Blake»: Les Misérables d’aujourd’hui

Avec l’humanité qui le caractérise, Ken Loach met ici en scène l’histoire d’un homme désespéré qui se bat contre le système pour ne pas finir dans la rue.

Daniel Blake (Dave Johns), ébéniste de 59 ans et veuf, a eu une crise cardiaque sur son lieu de travail. Son médecin l’ayant avisé qu’il ne pouvait se livrer à aucune activité, il est donc en train de répondre à une série de questions grotesques qui émanent d’un «professionnel de la santé» gouvernemental afin d’obtenir un chèque.

Or, puisqu’il est capable de marcher quelques pas sans aide et de lever les bras pour mettre quelque chose dans sa poche, il est donc apte au travail et ne recevra aucune aide gouvernementale, à lui de se trouver un autre emploi s’il veut manger.

Il tente alors de faire appel de cette décision et se heurte à une administration britannique kafkaïenne. Dans le même temps, il fait la connaissance de Katie Morgan (Hayley Squires, excellente), une mère monoparentale, qui vient d’arriver dans la ville de Newcastle et qui, elle aussi, a maille à partir avec les services sociaux.

Il prend la petite famille sous son aile, mais ne parvient pas à empêcher la jeune femme d’accepter de se prostituer pour parvenir à nourrir ses enfants.

Œuvre du scénariste et dramaturge Paul Laverty, «Moi, Daniel Blake» est, malgré la dureté du sujet, filmé avec une douceur et une tendresse immenses par Ken Loach, qui a d’ailleurs remporté la Palme d’or au dernier Festival de Cannes pour ce long métrage de 100 minutes.

La violence subie par ces êtres qui font tout selon les règles est parfois aux limites du supportable. Qu’il s’agisse de Katie ouvrant une boite de conserve dans une banque alimentaire tellement elle a faim ou de Daniel dépassé par les exigences d’une société numérique, lui qui ne s’est jamais servi d’un ordinateur, le spectateur prend rapidement conscience de l’engrenage infernal et inhumain qu’est le monde moderne.

Impossible de ne pas rire jaune en entendant les questions «médicales» qui servent de base à la décision d’accorder à Daniel un chèque de chômage, impossible de ne pas ressentir un serrement de gorge lorsque Katie se fait arrêter pour avoir volé des serviettes hygiéniques et du déodorant dans un magasin.

La cruauté de ce système sans visage, sans nom, avec des fonctionnaires qui remâchent les mêmes consignes absurdes sans penser à les remettre en question frappe en plein cœur, tout comme la dignité tranquille de Daniel et de Katie.

Film coup de poing, «Moi, Daniel Blake» est l’occasion de s’arrêter et de s’interroger sur l’état de cette société à laquelle nous contribuons tous.

Note: 4,5 sur 5