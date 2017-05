Où peut-on flamber son remboursement d’impôts?

Vous faites partie des heureux contribuables qui reçoivent un remboursement d’impôts cette année? Vous hésitez entre régler vos dettes, changer de tondeuse ou vous payer une folie? Voici quelques idées de voyage (avec prix approximatifs) qui entrent dans cette dernière catégorie.

500 $: luxe montréalais

Envie de mener la grande vie? Économisez sur le transport et offrez-vous une nuit (eh oui, une seule) au centre-ville de Montréal dans le nouvel hôtel de prestige de la rue Drummond: le Mount Stephen. Installé dans la maison George-Stephen, monument historique de 1880 et ancien club privé, cet hôtel fait partie du chic groupe Leading Hotels of the World. Il a ouvert ses portes le 2 mai, après des travaux de plus de 20 millions $, juste à temps pour accueillir les riches voyageurs venus célébrer le 375e anniversaire de Montréal. Les chambres coûtent entre 400 $ et 750 $ la nuit; la suite royale... 6500 $.

850 $: la belle vie à Sin City

À vous les néons et le soleil du Nevada! Les forfaits vers Las Vegas ne manquent pas au départ du Québec. Vous trouverez facilement des séjours vols et hôtel dans des établissements trois étoiles pour moins de 600 $. Si vous souhaitez découvrir les plus grands hôtels-casinos, il faudra mettre un peu plus. À la mi-juin, vous pourriez vous retrouver au Caesars Palace (Vacances Air Canada) ou au Aria Resort and Casino (Expedia) pendant quatre jours pour environ 850 $, vols inclus. Il ne vous restera qu’à gérer le budget buffet et casino.

1000-1400 $: le Sud cinq étoiles

Si vous partez dans le Sud au printemps ou en été, vous trouviez sans doute des hôtels cinq étoiles à des prix beaucoup plus réalistes qu’en plein hiver. Vous pourriez même tomber sur une suite de luxe généralement hors de votre budget. Une piste? Fouillez sur la page Collection Grand Luxe de Transat. On y a repéré un forfait de sept jours au Pullman Cayo Coco pour 999 $ par personne et un autre au Paradisus Punta Cana, en République dominicaine, à 1490 $, au mois de juin. Magasinez.

2000-2500 $: un séjour à Venise

Selon Lonely Planet, Venise, en Italie, fait partie des destinations 2017 au rapport qualité-prix particulièrement avantageux. Surpris? On confirme qu’il est possible d’y passer quelques jours sans se retrouver à la rue, à condition de connaître quelques astuces: louer un logement sur Airbnb (ou site similaire), se procurer une passe de vaporetto (bateau-taxi) plutôt que de payer les passages à l’unité, faire son épicerie et/ou manger loin des sites touristiques... Voici nos calculs pour cinq jours au début octobre, pour une personne seule: vol direct à 900 $ ou moins; transport sur place: 110 $ incluant le vaporetto vers l’aéroport; chambre/appartement sur Airbnb: 120 $/200 $ par nuit (divisez ce montant si vous voyagez en duo); le reste à votre (économe) discrétion.

4000-5000 $: un safari en Tanzanie

Votre comptable a fait de la magie? C’est peut-être le moment de faire ce safari dont vous rêvez depuis longtemps. Parmi les nombreuses options offertes, on trouve chez Esprit d’aventure un forfait de 11 jours en Tanzanie à partir de 2499 $ par personne (occupation double). Ajoutez à cela un billet d’avion à bon prix (c’est-à-dire entre 1500 $ et 2000 $ par personne), les pourboires, les assurances et les dépenses personnelles, et vous êtes chez les lions pour un peu plus de 4500 $. Bien sûr, il faudra peut-être piger dans la tirelire pour les vaccins et les imprévus...