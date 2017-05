Stéphane Fallu: «Gustave est végétarien!»

Stéphane Fallu a découvert qu’à l’instar de plusieurs propriétaires de chien, il commet de petites erreurs quant à l’éducation de son adorable shih tzu! Qu’importe, Gustave est heureux et fait le bonheur de sa famille.

«Mon vieux Gustave est un chien de ville que nous avons emmené vivre à la campagne, raconte Stéphane Fallu au sujet de son shih tzu. Quand je l’ai adopté, je voulais un petit chien parce que j’habitais en condo à Montréal, mais pour son plus grand bonheur, nous avons déménagé. Il peut se promener à sa guise sur un grand terrain. C’est un endroit idéal pour lui!

Initialement, Gustave avait pour mandat de remplacer Ti-Mousse, mon chien précédent, qui s’était fait heurter par une auto. On voit ici le lien: Ti-Gus et Ti-Mousse... (rires) Enfin bref, je ne voulais pas d’autre animal, mais ma blonde m’a convaincu du contraire. Quand on a beaucoup aimé un animal, il arrive qu’on n’en veuille plus d’autre pendant un certain temps. Ma blonde a trouvé ce mignon shih tzu dans un refuge. Au moment où Gustave est arrivé à la maison, je l’ai tout de suite aimé. C’est un “grogneux”, mais il adore les enfants. Chaque jour, il les attend à leur retour de l’école. Ma fille a cinq ans, et mon fils, six. Gustave était donc là avant leur arrivée. Il s’est bien adapté. J’adore les bêtes, mais je tenais à ce que tout le monde s’entende bien. Il joue beaucoup avec les enfants. Comme il vieillit, ses périodes de jeux raccourcissent, et ils peuvent le flatter un peu plus.

Gustave m’accompagne partout, sauf en tournée. Il adore se promener! Quand nous croisons d’autres spécimens, on dirait qu’il se prend pour un gros chien! Il me fait rire. Comme nous l’avons habitué à dormir dans notre lit — ce qu’il ne faut pas faire —, il veut toujours faire dodo avec nous. Il ronfle sur mon oreiller! Il n’est pas rare que le matin, nous soyons cinq au lit. En animant «Refuge animal», j’ai réalisé que je faisais des erreurs avec lui, mais on ne veut pas d’un animal parfait. Et, fait cocasse: il est végétarien. Un morceau de brocoli et il est heureux!»

Stépane Fallu est à la barre de l’émission «Refuge animal», diffuée à TVA les lundis à 19 h.