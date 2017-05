Des bons Samaritains aident un grand-papa qui a tout perdu

À Saint-Joseph-du-Lac, dans les Laurentides, comme dans plusieurs régions du Québec, les scènes d’entraide se multiplient sur les réseaux sociaux à la suite des inondations historiques qui touchent la province.

Dans une vidéo partagée sur Facebook, Réal Lapointe, un grand-papa de 72 ans, est aidé par des bons Samaritains pour déplacer sa voiture, quasiment submergée par l’eau.

Tirée par une camionnette, la voiture de l’aîné peine à avancer en raison du niveau élevé de l’eau dans cette rue de Saint-Joseph-du-Lac. Comme en témoignent les images, le grand-papa et ses voisins ont de l’eau jusqu’à la taille, et ce, en plein milieu de la rue.

Dans l’eau froide, le septuagénaire tente de pousser sa voiture, ultime geste de désespoir face aux éléments qui se déchaînent.

Comme plusieurs sinistrés, M. Lapointe a hésité à quitter sa résidence, bien qu’envahie par l’eau.

Dans d’autres images envoyées à TVANouvelles.ca, on peut constater l’ampleur des dégâts dans la maison du citoyen. Un bateau attend l’aîné à l’extérieur de sa résidence pour l’aider à quitter tout ce qu’il possède.

«Mon grand-père a 72 ans et a dû laisser tous ses biens qui n’ont même pas de valeurs à l'intérieur, mais ce sont des souvenirs importants pour le cœur et l'esprit», a confié à TVANouvelles.ca la petite-fille du sinistré.

Le patriarche de cette famille des Laurentides a pratiquement tout perdu dans l’inondation; plus de vêtements, plus de souvenirs, plus de voiture.

«Ils n’ont pratiquement aucun revenu! Par chance, nous sommes une grande famille et pouvoir les héberger», a soutenu sa petite-fille.