Des nouvelles ressources pour les casernes des villes touchées

L'Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) a pris l’initiative de mettre en place une équipe dédiée aux crues printanières, afin, notamment, de fournir des ressources adéquates aux municipalités affectées par des inondations ayant besoin d’aide.

«L'ACSIQ a contacté chacune des municipalités affectées et a recueilli les besoins de remplacement des ressources de gestion et de coordination des mesures d'urgence ainsi que les besoins opérationnels auprès des autorités concernées, a expliqué l’association, dimanche. Elle a également fait la cueillette des ressources disponibles que l'on retrouve dans les services de sécurité incendie non affectés et a assuré une coordination adéquate en respectant les rôles et responsabilités de chacun et en affectant les ressources adéquates aux municipalités dans le besoin.»

Les ressources redistribuées sont de l’équipement et du personnel, a précisé l’association.

L’initiative est menée en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, les municipalités affectées par les inondations et les services des municipalités non affectées.