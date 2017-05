Entente de principe acceptée à la fonderie Bibby Ste-Croix

Les syndiqués CSN de la fonderie Bibby-Ste-Croix, dans Lotbinière, ont voté à 76 % en faveur de l’entente de principe intervenue dans la nuit de mercredi dernier entre leurs négociateurs et ceux de l’entreprise.

Le vote a eu lieu vendredi soir à l’occasion d’une assemblée générale.

Dans un communiqué, le syndicat a précisé que la convention collective, d’une durée de six ans, prévoit des augmentations de salaire de 0,75 $ les deux premières années et de 0,60 $ les suivantes.

«Entre autres gains, deux nouveaux congés mobiles s’ajoutent à la convention ainsi qu’une contribution à un REER de Fondaction de 0,5 % dès la 2e année et de 0,5 % la suivante, a aussi souligné le syndicat. Diverses améliorations ont également été apportées du côté normatif, notamment au chapitre du traitement des griefs, de la santé et sécurité au travail et des sanctions.»

Il s’agit d’une première convention collective négociée avec la CSN pour le Syndicat des travailleurs et travailleuses de Bibby Sainte-Croix qui compte 320 membres.

Bibby-Ste-Croix est une compagnie américaine qui exploite deux fonderies au Québec, soit celle de Sainte-Croix, dans Lotbinière, de même qu’une autre à Saint-Ours, en Montérégie.