François Gagnon remporte le Prix de journalisme

L’Institut québécois de la planification financière (IQPF) a honoré le journaliste et chroniqueur financier François Gagnon, samedi, lors de la remise annuelle des diplômes de l’IQPF.

François Gagnon est le sixième journaliste à remporter ce prix décerné annuellement à un journaliste québécois «qui contribue, par ses actions, son implication et son rayonnement, à éduquer financièrement les Québécois et, de ce fait, contribue au rayonnement de la planification financière».

Cette reconnaissance est également accompagnée d’une bourse de 2000 $ remise au nom du gagnant à la Fondation pour la planification financière.

Parcours

François Gagnon a débuté sa carrière à la radio en 1976. Il a tour à tour couvert de nombreux événements dans le nord du Nouveau-Brunswick, le Bas-St-Laurent et depuis 1986 à Montréal, année où il a rejoint la grande famille de TVA.

Dès 1987, sa carrière journalistique s'est tournée vers l'économie. Il a contribué à mieux la faire comprendre aux auditeurs de LCN et du réseau TVA. Il a participé à de nombreux budgets autant fédéraux que provinciaux et rencontré plusieurs personnalités influentes du Québec.

Pendant dix ans, de 2005 à 2015, il a été présentateur et chef d'antenne à la chaîne Argent et, depuis avril 2016, il est animateur et chroniqueur financier au 98,5 FM à Montréal, en plus d'écrire sur de nombreuses plateformes économiques.