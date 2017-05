Ottawa et Québec saluent l’élection d’Emmanuel Macron

Le gouvernement fédéral et celui du Québec ont félicité Emmanuel Macron pour son élection comme président de la France, dimanche.

«Je suis impatient de travailler de près avec le président désigné Macron au cours des prochaines années, alors que nous nous efforçons de mettre en œuvre un agenda progressiste afin de promouvoir la sécurité internationale, de rehausser la collaboration en matière de science et de technologie, et de créer de bons emplois pour la classe moyenne des deux côtés de l’Atlantique», a mentionné le premier ministre Justin Trudeau par communiqué.

«Le Canada et la France entretiennent une relation chaleureuse et de longue date, basée sur une histoire commune, des profonds liens culturels et interpersonnels, ainsi qu’un partenariat économique fort. Nous travaillons également ensemble de près dans des dossiers internationaux importants, en tant que solides alliés et partenaires au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, du G7, du G20 et de la Francophonie», a-t-il ajouté.

Le premier ministre fédéral a précisé que la mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne fait partie des priorités des relations canado-française.

Nouveau chapitre

Le premier ministre du Québec Philippe Couillard a également salué la victoire du centriste Emmanuel Macron devant Marine Le Pen du Front national, un parti d’extrême droite.

«Ensemble, nous devrons agir afin de promouvoir l'ouverture de nos marchés dans le contexte d'une économie en changement, assurer la sécurité de nos peuples tout en poursuivant ce partenariat historique et unique qui caractérise notre histoire commune. Aujourd'hui, un nouveau chapitre de cette belle histoire débute», a dit M. Couillard par communiqué. Il a aussi remercié le président sortant François Hollande qui a visité le Québec en 2014.

De son côté, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée s’est réjoui du triomphe du candidat centriste.

«La relation directe et privilégiée qui unit le Québec et la France est un atout inestimable. Avec l’élection de M. Macron, j’ai confiance que nous saurons la maintenir, et je souhaite que nous puissions, même, la renforcer. Chose certaine, le nouveau président de la République sera toujours le bienvenu au Québec!», a dit Jean-François Lisée par communiqué.