Les Français de Montréal votent à 90% pour Macron

Les Français expatriés à Montréal ont poussé un soupir de soulagement en voyant le candidat pour lequel ils ont voté à 90%, Emmanuel Macron, accéder à la présidence de leur pays d’origine.

Au bar Monsieur Ricard de l’avenue du Parc, de nombreux Français étaient réunis pour l’annonce des résultats. Au total, le nouveau président a reçu l’appui de 65,8% des Français contre 34, 2% pour la candidate d’extrême droite Marine Le Pen. À 14h, au moment de l’annonce officielle, un soupir de soulagement s’est fait entendre, suivi d’une huée lors de l’annonce des points de Marine Le Pen.

David Vasseur, Français à Montréal, était « rassuré, mais pas heureux. On n’a pas vraiment eu le choix. Emmanuel Macron va prendre des mesures de droite, et ça me dérange un peu.»

Au-delà du vote largement contre la candidate du Front national (FN), les Français de l’étranger se demandent comment Emmanuel Macron va jouer ce nouveau rôle. «Il n’a pas de démarche intellectuelle. Aucune idéologie. Les législatives vont être très importantes pour ce mandat politique. On va devoir se mobiliser», a expliqué Hugo Stefanini, Français de 23 ans.

C’est un discours qui revient souvent dans les échanges après résultats. Le soulagement est important, mais les interrogations sont grandes, la poussée du FN fait peur. « Oui, Marine Le Pen n’a pas remporté cette élection, mais elle a fait un score record. Il faut y faire attention», a rappelé Hugo Stefanini.

Emmanuel Macron ne fait pas l’unanimité, et doit faire ses preuves. Pour Aurélien Clavier, qui vivait sa première élection présidentielle, « il a un côté élitiste qui va probablement le pousser à laisser le peuple de côté. Ce n’est pas la bonne chose à faire. Mais on a évité le pire, on a évité un scénario à l’américaine.»

À Montréal, le taux de participation a été de 42,70% soit un millier d’électeurs en plus par rapport au premier tour.