Les réactions des invités

Les nombreux invités de la finale de «La Voix», dimanche soir, étaient fiers de participer à une soirée haute en couleur, qui a vu la consécration de Ludovik Bourgeois, le fils de Patrick Bourgeois du groupe Les BB.

«La Voix est une émission incroyable. On a été impressionnés par la qualité des chanteurs qui sont en compétition. Quand tu n'as pas la chance de venir d'une grande ville de musique, comme Nashville pour nous, c'est une chance incroyable de faire ce show, car tu peux apprendre plein de choses de la part des juges, des mentors ou des autres invités. Ils nous ont donné un "boost" d'énergie, et c'est ce qu'on est venu faire ici, avoir du plaisir tous ensemble. On a vécu une super expérience.» - Brian Kelley et Tyler Hubbard du groupe Florida Georgia Line.

«On était fébriles avant notre performance, mais les candidats sont vraiment talentueux. On a eu du fun avec eux», a indiqué Sonny Caouette du groupe 2Frères. «En plus de nos spectacles, on travaille actuellement sur de nouvelles chansons. On entre en studio au mois de juin pour un nouvel album qui va sortir à l'automne», a rajouté son frère, Erik.

De retour à La Voix un an après sa victoire, Stéphanie St-Jean était très excitée: «Le plateau est chaleureux comme si on était à la maison. Je me suis sentie dans mes pantoufles, comme si j'appartenais à cette scène.» Elle a aussi tenu à donner un conseil à Ludovik, le gagnant: «Je lui dirais de profiter de chaque moment. Il y a beaucoup de choses à faire tout de suite après l'émission, mais quand ça ralenti, ça nous manque. Il faut profiter de chaque minute.»

«Revenir à "La Voix" était comme une validation du travail que j'ai effectué depuis deux ans. Quand on sort de l'émission, ça demande beaucoup de patience, de travail et de rigueur. Revenir en faisant mes propres chansons, ça me donne un grand sentiment de fierté.» - Matt Holubowski

Depuis sa victoire à «La Voix», lors de la première saison, Valérie Carpentier est revenue à plusieurs reprises sur le plateau, mais c'est la première fois qu'elle chantait une de ses chansons. «Si j'avais un conseil à donner à Ludovik, je lui dirais de prendre une pause quelque temps après la finale. Moi, j'ai dit oui à tout et j'étais vraiment épuisée. Il faut aussi apprendre à dire non à ce qui ne fait pas notre affaire.»

«C'est une victoire personnelle pour moi de revenir à «La Voix», même si j'ai été éliminée au quart de finale, en 2014. La porte ne s'est pas refermée et j'ai eu plusieurs opportunités pour travailler dans ce milieu. Mais j'avoue que lorsque j'ai mis les pieds sur la scène, je me suis revue faire mon audition à l'aveugle.» - Éléonore Lagacé

«Les candidats avec lesquels j'ai chanté étaient tous très bons, avec des qualités différentes dans leur voix, a indiqué la chanteuse albertaine, Ruth B. Pour moi, je n'ai pas eu la chance de faire une émission comme eux, mais je regarde les concours de talents à la télé, et je trouve que c'est intéressant.»

«Je conseillerais au gagnant de ne jamais lâcher, de toujours donner son 200%, de donner le meilleur de ce qu'il peut faire et surtout d'être toujours respectueux envers tout le monde», a indiqué Marlon Jackson, un des frères de la célèbre famille.

Avec 50% des votes du public, Ludovick Bourgeois a remporté la cinquième saison de «La Voix». «Je suis très fier du parcours que j'ai fait dans l'émission, et qu'autant de gens ont embarqué derrière moi, c'est incroyable, a-t-il indiqué en entrevue. Par contre, je n'ai jamais pensé au fait que je me faisais un prénom après mon père. Je vis avec tous les jours. Ça n'a jamais été une contrainte pour moi d'avoir un père connu. Le fait que les gens aient aimé ce que j'ai fait, c'est flatteur, mais je n'ai jamais pensé à me démarquer de mon père.»

Éric Lapointe était fier de la performance de son candidat. «Je suis extrêmement fier de Ludovick. C'est un gars travaillant, déterminé, travaillant et qui sait ce qu'il veut. Il est arrivé à «La Voix» sans attente et il a fait un parcours impeccable avec toujours le souci de bien performer et de s'amuser. Il a un charisme fou et il a tout ce qu'il faut pour réussir dans ce métier.»