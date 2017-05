Ludovick Bourgeois triomphe à La Voix

C’est sans grande surprise que Ludovick Bourgeois a remporté la grande finale de La voix ce dimanche.



Le candidat de l’équipe d’Éric Lapointe avait charmé le public dès sa première performance lors des auditions à l’aveugle alors qu’il avait choisi d’interpréter le succès Tu ne sauras jamais comme je t’aime de son père, Patrick Bourgeois.



Ludovick a rapidement prouvé qu’il méritait sa place dans la compétition et a choisi de continuer l’aventure avec Éric Lapointe.



Lors des Duels, Ludovick devait affronter Anthony Monderie-Larouche en chantant le succès de Bon Jovi, It’s my Life. Éric Lapointe semblait ravi de la performance de son poulain et choisit de continuer l’aventure avec lui au sein de son équipe.



Durant les quarts de finale de la compétition de chant, Ludovick devait affronter Guy Mapoko et Andy Bastarache. C’est finalement son interprétation de la chanson Faithfully de Journey qui lui a permis de passer en demi-finale.



Une fois en demi-finale, le participant de l’équipe d’Éric Lapointe a décidé de chanter Drops of Jupiter du groupe Train. Sa performance très juste lui a permis d’obtenir le vote du public et de passer en finale.



Ce dimanche, alors que Ludovick devait affronter Rebecca Noelle, David Marino et Frank Williams, il a chanté Si je commençais d'Éric Lapointe et Lynda Lemay.



«Quelle belle job encore une fois! T’as vraiment une énergie et une drive qui me rejoint à mort... T’as tout pour faire ce métier-là, t’as la gueule, le charisme, la voix, l’assurance, t’es vrai, authentique travaillant... C’est un plaisir immense de travailler avec toi. Je remercie le soir où on est tous tombés en amour avec toi et t’as prononcé mon nom et j’espère que ce soir Charles va prononcer le tien» a lancé Éric à Ludovick après sa performance.



C'est sans surprise que Ludovick a finalement gagné le concours de chant avec 50% du vote.



Il est maintenant clair que même si Ludovick Bourgeois a choisi de suivre les traces de son père, il est fin prêt à voler de ses propres ailes.