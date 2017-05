Semaine de Macron: cérémonies et formation de son futur gouvernement

Le président centriste élu français Emmanuel Macron participera cette semaine à des cérémonies au côté du chef d'État sortant socialiste François Hollande et préparera la formation de son futur gouvernement.

Le jour de la passation de pouvoirs entre les deux hommes n'est pas encore connu mais devrait avoir lieu au plus tard le 14 mai.

Il faudra «attendre une semaine» pour savoir qui sera le premier ministre choisi par Emmanuel Macron, a déclaré dimanche soir Richard Ferrand, secrétaire général de son mouvement politique En Marche!.

Son futur gouvernement devrait comporter une quinzaine de ministres mêlant politiques et figures de la «société civile», et un nombre non défini de secrétaires d'État.

Cette semaine, le mouvement politique d'Emmanuel Macron, créé il y a un peu plus d'un an, présentera d'autre part «les candidates et les candidats qui iront former la future majorité parlementaire à l'Assemblée nationale», a ajouté Richard Ferrand. «Les Françaises et les Français sont cohérents: ils ont choisi un président, une démarche, et maintenant ils vont lui donner les moyens d'agir», a prédit le député socialiste.

Les élections législatives sont prévues les 11 et 18 juin.

Lundi, le président élu participera à la commémoration de la capitulation allemande du 8 mai 1945 sur les Champs-Elysées au côté de François Hollande. Mercredi, ce dernier retrouvera à nouveau son ex-conseiller et ancien ministre de l'Économie pour des cérémonies organisées dans le centre de Paris à l'occasion d'une Journée nationale des mémoires de l'esclavage.