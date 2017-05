Le maire Marc Demers décrète l'état d'urgence

Alors que l’armée a été déployée dans la région, la ville de Laval continue de lutter contre les inondations avec ses propres moyens.

Sur la rue Saint-Jean, des poches de sable sont empilées pour tenter de protéger les résidences. Et même si les habitants apprécient le travail des employés municipaux, l’armée commence à être réclamée.

Interrogé par notre journaliste, l’un des employés confirme le travail effectué depuis 5 jours et le nombre de palettes utilisées: «Ça fait beaucoup de palettes, on est rendu à au-dessus de 1000 à Laval.»

Face à cette situation, le maire de Laval pense à l’état d’urgence : «On n’est pas rendus à obliger les gens. On leur suggère, on les incite. On est en train d’évaluer la situation, il y a un processus à suivre pour déclarer l’état d’urgence. (...) J’ai l’intention de décréter l’état d’urgence qui sera ratifié par le Conseil. J’ai 48h pour que le Conseil le ratifie, alors ça viendra demain.»