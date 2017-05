«Une nouvelle page s'ouvre» estime Emmanuel Macron

Une «nouvelle page s'ouvre» pour la France, celle «de l'espoir et de la confiance retrouvés», a déclaré à l'AFP le centriste Emmanuel Macron, élu dimanche président de la République française;

«Une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir. Je veux que ce soit celle de l'espoir et de la confiance retrouvés», a affirmé M. Macron.

M. Macron, qui a eu un échange téléphonique «bref» et «cordial» avec son adversaire de second tour Marine Le Pen, peu avant l'annonce de sa victoire dimanche, l'a largement emporté face à la candidate du Front national (extrême droite) lors d'un second tour marqué par une forte abstention.

«J'ai appelé M. Macron pour le féliciter de son élection et parce que j'ai à coeur l'intérêt supérieur du pays, je lui ai souhaité de réussir, face aux immenses défis auxquels la France est confrontée», a déclaré son adversaire depuis son quartier général.

Le fondateur du mouvement En Marche! va devenir le plus jeune président français en obtenant entre 65 et 66,1% des voix face à Marine Le Pen (33,9% à 35%), selon les premières estimations des instituts de sondage dimanche soir.

Il devait s'exprimer plus longuement à 20h45 (heure locale) depuis son quartier général parisien, avant de se rendre au Louvre pour fêter sa victoire avec ses soutiens.