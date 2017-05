Washington estime que des représailles du Canada seraient «inappropriées»

Le gouvernement Trump estime que les représailles envisagées par le Canada dans le conflit du bois d’œuvre, qui comprendraient l’interdiction du charbon américain, sont «inappropriées».

Le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, a prévenu le Canada dans un communiqué, diffusé à la fin de la semaine, que «les menaces de représailles sont inappropriées et n’influenceront pas l’issue de la situation».

M. Ross réagissait à des informations selon lesquelles le gouvernement Trudeau envisageait sérieusement d’interdire l’importation du charbon américain au Canada en réponse à l’imposition surprise de droits de douane allant jusqu’à 24 % sur le bois de construction exporté aux États-Unis.

D’autres mesures seraient étudiées par le Canada contre les États-Unis, dont des droits de douane sur le contreplaqué, le bois de plancher, les copeaux de bois et le vin de l’Oregon.

Dans son communiqué, le secrétaire au Commerce Wilbur Ross soutient que la décision d’imposer des droits sur le bois canadien est «basée sur des faits (...) pas sur des considérations politiques».

«Nous continuons de croire, a-t-il ajouté, qu’une entente négociée sera dans le meilleur intérêt de toutes les parties.»

Le Canada et les États-Unis traversent actuellement une période tendue. Le président Donald Trump, après avoir lancé l’idée de mettre un terme à l’ALENA, il y a une semaine et demie, s’est dit ouvert, plus tard dans la même journée, à la renégociation de l’accord. Deux jours plus tôt, le secrétaire Wilbur Ross avait annoncé de façon inattendue des droits allant jusqu’à 24% sur le bois d’œuvre canadien.