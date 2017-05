75 000$ en lobbyistes pour la campagne «On paie trop pour Longueuil»

Les coûts liés à la campagne des maires de Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert pour réformer l’agglomération de Longueuil et la rendre «plus équitable» ont grimpé pour atteindre 140 000 $.

De cette somme, 75 000$ ont servi à payer des consultants et des lobbyistes, a appris l’Agence QMI grâce à la Loi sur l’accès à l’information.

Plus d’un tiers de tous les fonds de la campagne a d’ailleurs servi à payer le consultant en «conseils stratégiques» Pierre Langlois, selon trois factures qui totalisent un peu plus de plus 65 000 $.

Parmi les autres dépenses importantes de la campagne «On paie trop pour Longueuil», on retrouve l’achat de publicité sur de super panneaux (13 696 $), le sondage Crop auprès de la population (9186 $) et des autocollants et aimants promotionnels (8319 $).

En vertu d’une entente entre les trois villes, chacune d’elle paie sa part en fonction de son poids démographique. Brossard assume 63,4 % des coûts, Saint-Bruno-de-Montarville 19,8 % et Saint-Lambert 16,8 %.

Dans les coûts, dit Brossard

Les villes n’ont jamais rendu publiques les dépenses de cette campagne qui vise notamment à faire de l’agglomération de Longueuil une entité plus transparente, mais le maire de Brossard, Paul Leduc, assure que les prévisions budgétaires sont respectées.

«En comparaison avec l’injustice de plusieurs millions de dollars dont nous sommes victimes, cette somme est tout à fait légitime», a expliqué M. Leduc.

Quant aux 75 000 $ qui ont servi à payer les consultants et lobbyistes, le maire Leduc a contesté les chiffres fournis par Saint-Bruno-de-Montarville grâce à la Loi sur l’accès à l’information.

«L’estimation que vous avancez est sensiblement plus élevée que la réalité et c’est ce que nos calculs préliminaires nous démontrent», a tenu à mentionner M. Leduc, sans toutefois vouloir dévoiler ses propres chiffres.

Lors du lancement de la campagne, en octobre dernier, le maire de Saint-Bruno-de-Montarville, Martin Murray, avait indiqué que la campagne allait coûter «quelques dizaines de milliers de dollars», sans toutefois définir de plafond.

Quant «au plan d’action» pour quitter l’agglomération, qui, le 15 mars dernier, devait être dévoilé «dans les prochaines semaines», il se fait toujours attendre.

«Une consultation populaire est toujours dans les plans. La forme et l’échéancier restent à être établis, mais chose certaine, nous savons que la population est derrière nous alors nous avons la ferme intention de poursuivre nos efforts avec de nouvelles actions», a indiqué le maire Leduc.