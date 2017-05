Céline chantera «My Heart Will Go On»

«My Heart Will Go On» retentira au Billboard Music Awards, le 21 mai prochain, alors que Céline Dion en soulignera le 20e anniversaire, a rapporté «ET Canada», lundi.

«Cette chanson signifie beaucoup pour moi, et elle a joué un rôle très important dans ma carrière», a-t-elle dit au sujet du succès planétaire et chanson-thème du film «Titanic», d’ailleurs consacrée trame sonore de l’année au Billboard Music Awards en 1998, en plus d’avoir reçu l’Oscar de la meilleure chanson originale de film.

«Je suis si reconnaissante envers le regretté James Horner (décédé le 22 juin 2015) et Will Jenning de l’avoir écrite et de m’avoir ainsi donner la chance de faire partie de «Titanic», un film incroyable laissant aux générations à venir un héritage durable».

La semaine dernière, on apprenait que la diva se produirait à la cérémonie diffusée par la chaîne ABC, un an après y avoir chanté «The Show Must Go On», tandis qu’on lui avait remis le prix ICON.