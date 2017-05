Des assurances qui ne couvrent pas les inondations

On ne sait peut-être pas quand ça arrivera, mais déjà, on prépare le rétablissement des centaines de personnes qui ont évacué leur maison. La Croix-Rouge vient d'annoncer la création d'un fonds d'aide spécial pour faciliter leur retour. L'organisme sollicite la générosité de la population pour combler une partie des besoins qui s'annoncent immenses.

Pascal Mathieu, le vice-président de la Croix-Rouge canadienne, explique comment les dons aideront les sinistrés: «On pourra aider les gens avec... Par exemple, ça pourrait tourner autour de l'achat de meubles. Ça pourrait tourner aussi autour du nettoyage, de la distribution de trousses ou de l'aide avec le rétablissement. En s'assurant qu'on ne dédouble pas ce qui est fait par le gouvernement ou les compagnies d'assurance.»

Québec a déjà versé 500 000 $ dans ce fonds et assurera les frais d'administration. Et si on fait tant appel aux dons du public, c'est que les compagnies d'assurance couvrent peu ou pas les sinistres causés par les inondations, comme nous l'explique le courtier d'assurance Louis Cyr.

«Les assureurs vont donc couvrir les dommages d'eau qui entrent dans les fondations, les sous-sols de maison. Mais ils ne couvriront pas lorsqu'une inondation aura touché les lieux assurés avant, pendant ou après le fameux dégât à l'intérieur de la propriété.»

Les locataires et propriétaires doivent donc se rabattre sur l'aide gouvernementale. Si le gouvernement a décrété la région Zone sinistrée, les indemnisations sont beaucoup moins généreuses qu'une couverture d'assurance.

«La notion de valeur à neuf n'existe plus. Les montants sont prédéterminés par article, ce qui n'est pas le cas dans une police d'assurance. Ensuite de ça, une limitation pour l'ensemble d'une réclamation pour un citoyen de 150 000 $.»

Il est possible, depuis peu, d'ajouter une protection supplémentaire à sa police d'assurance contre les inondations. Bien sûr, cet avenant est calculé en fonction du risque. Et on peut imaginer qu'une maison comme celle-ci coûterait très cher en police d'assurance si on veut assurer.

La Croix-Rouge invite les Québécois à être généreux avec les sinistrés. Les dons peuvent être faits sur le site web de la Croix-Rouge ou par téléphone au 1(800) 418-1111.