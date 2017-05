Des parents de Farnham montent aux barricades

Des parents de Farnham, en Montérégie, se battent depuis huit ans pour faire entendre raison au ministère de la Famille. Ils souhaitent dissuader Québec de rénover un CPE qui tombe en ruine et construire plutôt un nouveau bâtiment.

L'enfant de Marie-Pier Pothier fréquente le CPE Le Colibri à Farnham. Cette mère comme des dizaines de parents croient que Québec fait fausse route. Le ministère de la Famille souhaite rénover le bâtiment centenaire plutôt que d'en construire un neuf.

«Voyons, c'est une évidence! C'est tout simplement une évidence! On n'investira pas 500 000 $ de fonds publics dans un bâtiment qui en vaut 125 000 $. Ça n'améliorera pas la fonctionnalité du bâtiment ni la qualité de vie de nos enfants», explique Marie-Pier Pothier, qui est membre du comité de parents.

Actuellement, entre autres, les contremarches de l’escalier du CPE ne sont pas égales et la cage d'escalier est très étroite. Aussi, le revêtement de brique doit être refait complètement. Au printemps 2015, le mur de l'immeuble voisin construit à la même époque s'est effondré. De plus, les locaux sont désuets, trop petits pour les 57 enfants.

«Rien ne nous dit qu'on va pas trouver d'autres choses après et qu'il va falloir qu'on débourse encore. Là, le 500 000 $ va servir à faire des rénovations de base, mais après il va falloir qu'on investisse encore dans le futur», explique Amélie Larivière, mère d'une enfant qui fréquente le CPE Le Colibri, et membre du C.A.

Le coût d'un nouveau bâtiment est évalué à près d'un million de dollars. La moitié des coûts serait défrayée par Québec, et l'autre par le CPE et ses partenaires.

«OK, on est tous d'accord, il y a des règles à respecter. Mais la personne qui a le dossier en mains, peut-être qu'elle a des cartes cachées. Et chaque fois qu'on avance, elle sort une carte», explique Lionel Kaboré, père et membre du C.A.

Au nom de la qualité de vie de leurs enfants, les parents souhaitent obtenir une réponse au plus vite.

«Ils leur avaient donné une date. Ils avaient dit que fin mars ou fin février, vous aurez une réponse! Ce qu'on a toujours pas. C'est juste choquant!» déplore Mme Pothier.

En fin de journée lundi, ni le cabinet du ministre, ni le ministère de la Famille ne nous avaient fourni une réponse.