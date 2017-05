Deux contrats en Asie pour SNC-Lavalin

SNC-Lavalin a décroché un contrat en Corée du Sud et un autre en Chine pour l’entretien de centrales nucléaires.

À la centrale de Wolsong de la Korea Hydro and Nuclear Company en Corée du Sud, la compagnie d’ingénierie montréalaise inspectera des canaux de combustible de deux réacteurs. En Chine, elle travaillera à reconfigurer les canaux de combustible de la centrale de Qinshan de la Third Qinshan Nuclear Power Company.

SNC-Lavalin a souligné qu’elle possède un «système d'outillage exclusif conçu par des experts internes» pour réaliser ces travaux d’entretien ainsi que pour allonger ou reconfigurer les canaux si nécessaire.

«L'obtention de ces deux contrats témoigne de la solide présence de SNC-Lavalin sur le marché de l'énergie nucléaire de l'Asie de l'Est. Nous sommes ravis de la confiance que nos clients continuent de nous accorder dans ce marché toujours plus concurrentiel», a dit Preston Swafford, chef des opérations nucléaires et vice-président directeur pour l’énergie nucléaire.

Le montant de ces contrats n’a pas été divulgué.