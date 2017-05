Grogne chez les citoyens de l’ouest de Montréal

Le mécontentement était palpable, lundi soir, lors d’une réunion d’information, chez les citoyens de l’ouest de Montréal touchés par les inondations.

La rencontre, organisée au Centre socioculturel de L’Île-Bizard, avait pour but d’informer les sinistrés sur les subventions qu’ils pourront obtenir à la suite de cette catastrophe.

Quelques centaines de personnes étaient présentes et certains d’entre eux n’ont pas mâché leurs mots envers les autorités.

«Ils nous ont complètement oubliés, dit une citoyenne. T’as beau oublier au 311 pour avoir des sacs de sables, mais ça n’a jamais été livré. Ça sonne occupé ou ça ne répond pas.»

«Ça fait trois semaines qu’on sort en canot de chez nous, raconte un autre résident. Je peux vous dire quelque chose, on n’a vu personne avant cette semaine. On a demandé des poches de sable, ça fait un bon deux semaines, et on n’a rien eu.»

La Croix-Rouge invite les Québécois à être généreux avec les sinistrés. Les dons peuvent être faits sur le site web de la Croix-Rouge ou par téléphone au 1 800 418-1111.