La députée de Soulanges et ministre responsable de la Montérégie, Lucie Charlebois, se trouve lundi à Rigaud et demande aux résidents d’être très prudents et d’obéir aux ordres d’évacuation.

«Il faut encourager les gens à sortir (...) je ne veux pas faire paniquer les gens, mais il y a des risques de noyade, pour moi la vie humaine n’a pas de prix et je vais être sur le terrain toute la journée si les gens ont besoin de moi», lance-t-elle.

Par ailleurs le maire de Rigaud, Hans Gruenwald, a déclaré ce matin en point de presse, que les résidences des secteurs du Bas-de-la-Rivière, de la Baie et une section de la Pointe-Fortune seront évacuées aujourd'hui.

Le maire Gruenwald a aussi annoncé que 40 militaires supplémentaires ont été déployés pour remplir des sacs de sable.

La ministre Charlebois met aussi en garde contre le «tourisme visuel».

«Il y a des gens qui filment l’eau et conduisent en même temps et j’ai su qu’une dame a failli se faire frapper. Je comprends que ça intrigue les gens et qu’ils veulent venir après, mais en ce moment c’est vraiment le temps de laisser les services coordonner», conclut Lucie Charlebois.