La Gaspésie paralysée par les fermetures de routes

La Croix-Rouge invite les Québécois à être généreux avec les sinistrés. Les dons peuvent être faits sur le site web de la Croix-Rouge ou par téléphone au 1(800) 418-1111.

En raison des inondations, plusieurs routes et tronçons sont fermés sur le territoire de la Gaspésie.

Voici une liste non exhaustive des routes principales fermées sur le territoire, en date de lundi.

- Fermeture R-132 entre le chemin de Saint-Edgar et le chemin Pardiac, direction ouest et est, à New Richmond, pour une durée indéterminée.

- Fermeture R-132 à la hauteur rivière Cascapédia, direction ouest et est, à Cascapédia - Saint-Jules, pour une durée indéterminée.

- Fermeture R-195 entre le rang Saint-Napoléon, à Amqui et le Pont Michaud, à Matane, direction sud et nord, pour une durée indéterminée.

- Fermeture R-198 de Saint-Maxime-du-Mont-Louis km 0 au km 34, à Mont-Albert, direction ouest et est, à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, pour une durée indéterminée.

- Fermeture R-299 entre km 10 et km 82, direction sud et nord, dans le secteur de Rivière-Bonaventure, pour durée indéterminée.

- Fermeture R-299 à la hauteur km 122, direction sud et nord, dans le secteur Mont-Albert, pour durée indéterminée.

- Fermeture Route Miguasha Wafer à la hauteur de la rue Saint-Jean, direction ouest et est, à Nouvelle.

- Fermeture de la route de la rivière entre Grande-Vallée et R-198, direction sud et nord, à Grande-Vallée.

- Fermeture de la route du Lac-Sainte-Anne entre R-198 et R-299, direction ouest et est, dans le secteur du Mont-Albert.

- Fermeture du chemin de Saint-Edgar entre le 3e Rang Est et la rue Pin-Rouge, en direction sud et nord, à New Richmond, pour une durée indéterminée.

État critique à New Richmond

Une vingtaine de résidences sont enclavées au nord de Saint-Edgar. Pas moins d'une quarantaine de commerces et de maisons sont inondés à la hauteur de la 132 dans le secteur Est de New Richmond où les deux ponts enjambant les rivières petites et Grande Cascapédia ont été fermés à la circulation.

La Petite Cascapédia, à l'est de New Richmond est sortie de son lit à la hauteur de la 132 qui est fermée depuis dimanche soir.

Plus au nord, la Petite Cascapédia a fait de dommages à Saint-Edgar où des arbres ont brisé le pont couvert tout nouvellement réparé l'an dernier.

Plus haut encore, dans le territoire non organisé appelé le secteur Lepage, pas moins d'une vingtaine de résidences sont enclavées.

Le pont de la 132 qui enjambe la Grande Cascapédia à la limite ouest de la ville de New Richmond est également fermé. La circulation doit se faire par Saint-Jules.

La route 299 vers le parc de la Gaspésie est également fermée du km 10 au km 82.