La situation pourrait continuer à empirer aujourd'hui

Les sinistrés des inondations qui secouent le Québec depuis plusieurs jours ne sont pas au bout de leurs peines puisque la crue des eaux n’a toujours pas atteint son maximum.

Selon le plus récent bilan gouvernemental diffusé dimanche soir, 2429 résidences sont touchées par les inondations dans 146 villes et municipalités. Au total, 1520 personnes ont été évacuées. 427 routes sont aussi touchées par la crue des eaux.

Bien que la pluie ait pratiquement cessé, les prévisions de l’entreprise spécialisée Hydro-Météo montrent que le point culminant en termes de débit d’eau dans les rivières devrait être atteint dans les prochains jours, puisque l’eau continue à ruisseler.

En raison de la dégradation constante de la situation, de nouveaux militaires arriveront sur le terrain dans les zones sinistrées lundi. Au total, environ 1200 soldats prêteront main-forte aux autorités civiles dans les régions les plus touchées, soient l’Outaouais, Laval, Montréal, Rigaud et la Mauricie. Ils sont épaulés, au besoin, par 12 bateaux de la Réserve navale, des appareils de l’Aviation royale canadienne et des membres du génie.

Jusqu’à présent, huit villes, dont Montréal et Laval, ont déclaré l’état d’urgence, ce qui leur donne accès à des ressources supplémentaires, ainsi qu’à la possibilité d’ordonner l’évacuation de citoyens.

Écoles fermées

Les inondations ont également entraîné de nombreuses fermetures d’écoles, lundi, principalement dans les régions de Montréal et de l’Outaouais.

Du côté de Gatineau, le cégep et l’université ont aussi décidé de fermer leurs portes pour la journée, tandis que les employés des gouvernements provincial et fédéral ont été invités à ne pas se présenter au travail.

La moyenne de précipitation atteinte

Avec seulement une semaine de fait en mai, Montréal a déjà reçu la quantité de pluie qui tombe, en moyenne, sur la métropole pendant le mois entier.

Selon Environnement Canada, les Montréalais reçoivent en moyenne 76 mm de pluie au cours du mois. Or, lors des sept premiers jours de mai 2017, ce sont 75,6 mm d’eau qui se sont abattus sur l’île, montrent les données captées à la station météorologique située à l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau.

La moyenne pourrait être dépassée dès lundi alors que des averses sont attendues dans le sud-ouest du Québec, selon les prévisions d’Environnement Canada.

La semaine s’annonce d’ailleurs nuageuse et parsemée d’averses, mais sans précipitations importantes, a prédit l’organisme gouvernemental dans ses plus récentes prévisions datées de la nuit de dimanche à lundi.

Les villes ayant déclaré l’état d’urgence

- Mandsfiels-et-Pontefract (le 3 mai, pour 5 jours)

- Île-Cadieux (le 5 mai, durée inconnue)

- Pontiac (le 5 mai, pour 5 jours)

- Gracefield (le 6 mai, pour 2 jours)

- Montréal (le 7 mai, pour 2 jours)

- Laval (le 7 mai, durée inconnue)

- Pincourt (le 7 mai, pour 2 jours)

- Saint-Eustache (le 7 mai, pour 2 jours)

Terrasse-Vaudreuil (le 7 mai, pour 2 jours)